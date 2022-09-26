https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819629707.html

США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана

США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана - РИА Новости, 26.09.2022

США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана

Минфин США ввел санкции против еще одного - четвертого - иранского самолета за нарушение мер экспортного контроля против РФ, сообщает ведомство. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:11

2022-09-26T19:11

2022-09-26T19:11

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против еще одного - четвертого - иранского самолета за нарушение мер экспортного контроля против РФ, сообщает ведомство.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министерство торговли США сообщало, что американские власти добавили три самолета Boeing 747 иранских авиакомпаний Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air в список воздушных судов, нарушающих санкции против РФ."В прошлый понедельник мы объявили, что три иранских грузовых самолета доставляли грузы в РФ, пытаясь обойти наши меры. Сегодня мы определили четвертый самолет, прилетевший в РФ в нарушение наших мер контроля. Этот борт контролируется ВВС Ирана", - говорится в распространенном сообщении.Ведомство предупредило, что поддержка подвергнутых санкциям самолетов повлечет меры со стороны США.

https://ria.ru/20220923/ssha-1819079855.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, министерство финансов сша, россия, министерство торговли сша, иран