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США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана - РИА Новости, 26.09.2022
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США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана
США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана - РИА Новости, 26.09.2022
США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана
Минфин США ввел санкции против еще одного - четвертого - иранского самолета за нарушение мер экспортного контроля против РФ, сообщает ведомство. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:11
2022-09-26T19:11
в мире
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министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против еще одного - четвертого - иранского самолета за нарушение мер экспортного контроля против РФ, сообщает ведомство.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министерство торговли США сообщало, что американские власти добавили три самолета Boeing 747 иранских авиакомпаний Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air в список воздушных судов, нарушающих санкции против РФ."В прошлый понедельник мы объявили, что три иранских грузовых самолета доставляли грузы в РФ, пытаясь обойти наши меры. Сегодня мы определили четвертый самолет, прилетевший в РФ в нарушение наших мер контроля. Этот борт контролируется ВВС Ирана", - говорится в распространенном сообщении.Ведомство предупредило, что поддержка подвергнутых санкциям самолетов повлечет меры со стороны США.
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в мире, сша, министерство финансов сша, россия, министерство торговли сша, иран
В мире, США, Министерство финансов США, Россия, Министерство торговли США, Иран
19:11 26.09.2022
 
США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана

Минфин США ввел санкции против грузового самолета ВВС Ирана в рамках антироссийских мер

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против еще одного - четвертого - иранского самолета за нарушение мер экспортного контроля против РФ, сообщает ведомство.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министерство торговли США сообщало, что американские власти добавили три самолета Boeing 747 иранских авиакомпаний Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air в список воздушных судов, нарушающих санкции против РФ.
"В прошлый понедельник мы объявили, что три иранских грузовых самолета доставляли грузы в РФ, пытаясь обойти наши меры. Сегодня мы определили четвертый самолет, прилетевший в РФ в нарушение наших мер контроля. Этот борт контролируется ВВС Ирана", - говорится в распространенном сообщении.
Ведомство предупредило, что поддержка подвергнутых санкциям самолетов повлечет меры со стороны США.
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