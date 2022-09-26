https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819629707.html
США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана
США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана - РИА Новости, 26.09.2022
США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана
Минфин США ввел санкции против еще одного - четвертого - иранского самолета за нарушение мер экспортного контроля против РФ, сообщает ведомство. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:11
2022-09-26T19:11
2022-09-26T19:11
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против еще одного - четвертого - иранского самолета за нарушение мер экспортного контроля против РФ, сообщает ведомство.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министерство торговли США сообщало, что американские власти добавили три самолета Boeing 747 иранских авиакомпаний Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air в список воздушных судов, нарушающих санкции против РФ."В прошлый понедельник мы объявили, что три иранских грузовых самолета доставляли грузы в РФ, пытаясь обойти наши меры. Сегодня мы определили четвертый самолет, прилетевший в РФ в нарушение наших мер контроля. Этот борт контролируется ВВС Ирана", - говорится в распространенном сообщении.Ведомство предупредило, что поддержка подвергнутых санкциям самолетов повлечет меры со стороны США.
https://ria.ru/20220923/ssha-1819079855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство финансов сша, россия, министерство торговли сша, иран
В мире, США, Министерство финансов США, Россия, Министерство торговли США, Иран
США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана
Минфин США ввел санкции против грузового самолета ВВС Ирана в рамках антироссийских мер