https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html
В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол
В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол - РИА Новости, 26.09.2022
В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол
Антироссийские санкции больно ударят по самому Западу, заявил международный обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:53
2022-09-26T17:53
2022-09-26T17:53
цены на нефть
экономика
в мире
россия
евросоюз
сша
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Антироссийские санкции больно ударят по самому Западу, заявил международный обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис.Так, он напомнил о непрекращающихся попытках ограничить доходы России от поставок энергоресурсов. В частности, речь идет о запрете европейским компаниям страховать и финансировать транспортировку по морю российской нефти и планах ввести ценовые ограничения на черное золото.“Однако эти же санкции могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими для Европы, США и остального мира. Как и в случае с любыми товарами, базовая цена на нефть зависит от динамики спроса и предложения. Чем меньше ее на рынке, тем больше будет спрос. Другими словами, наказывая Россию, Запад невольно наказывает и себя”, - говорится в статье.Автор отмечает, что в то время как Москва могла бы перенаправить часть нефти новым покупателям, крайне маловероятно, что альтернативные производители смогут восполнить потерю российского экспорта. Даже у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире производителя сырой нефти, нет краткосрочных резервных мощностей, чтобы удержать поставки от резкого падения, говорится в статье.По этим причинам аналитики прогнозируют, что цены на нефть вырастут до 200 долларов за баррель, как только в Европе вступит в силу запрет на страхование, отмечает обозреватель.Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что в новый пакет санкций, который готовится в Брюсселе, войдут меры, связанные с введением потолка цены на нефть. Однако некоторые страны, в том числе Венгрия, опасаются, что Москва в ответ может сократить поставки топлива. По его словам, Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в конце следующей недели, но, возможно, и 28 сентября. В Москве до этого также предупреждали, что страны, которые прибегнут к этой мере, останутся без российских нефтепродуктов.
https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817151427.html
https://ria.ru/20220924/ssha-1819102088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, экономика, в мире, россия, евросоюз, сша
Цены на нефть, Экономика, В мире, Россия, Евросоюз, США
В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол
Обозреватель Newsweek Депетрис заявил, что санкциями против России США наказали себя и ЕС
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Антироссийские санкции больно ударят по самому Западу, заявил
международный обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис.
Так, он напомнил о непрекращающихся попытках ограничить доходы России от поставок энергоресурсов. В частности, речь идет о запрете европейским компаниям страховать и финансировать транспортировку по морю российской нефти и планах ввести ценовые ограничения на черное золото.
“Однако эти же санкции могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими для Европы, США и остального мира. Как и в случае с любыми товарами, базовая цена на нефть зависит от динамики спроса и предложения. Чем меньше ее на рынке, тем больше будет спрос. Другими словами, наказывая Россию, Запад невольно наказывает и себя”, - говорится в статье.
Автор отмечает, что в то время как Москва могла бы перенаправить часть нефти новым покупателям, крайне маловероятно, что альтернативные производители смогут восполнить потерю российского экспорта. Даже у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире производителя сырой нефти, нет краткосрочных резервных мощностей, чтобы удержать поставки от резкого падения, говорится в статье.
По этим причинам аналитики прогнозируют, что цены на нефть вырастут до 200 долларов за баррель, как только в Европе вступит в силу запрет на страхование, отмечает обозреватель.
“США и их европейские союзники загнали себя в угол”, — резюмировал Дэниэл Депетрис.
Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что в новый пакет санкций, который готовится в Брюсселе
, войдут меры, связанные с введением потолка цены на нефть. Однако некоторые страны, в том числе Венгрия
, опасаются, что Москва
в ответ может сократить поставки топлива. По его словам, Еврокомиссия
планирует представить новый пакет санкций в конце следующей недели, но, возможно, и 28 сентября. В Москве до этого также предупреждали, что страны, которые прибегнут к этой мере, останутся без российских нефтепродуктов.