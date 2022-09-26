https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html

В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол

В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол - РИА Новости, 26.09.2022

В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол

Антироссийские санкции больно ударят по самому Западу, заявил международный обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:53

2022-09-26T17:53

2022-09-26T17:53

цены на нефть

экономика

в мире

россия

евросоюз

сша

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Антироссийские санкции больно ударят по самому Западу, заявил международный обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис.Так, он напомнил о непрекращающихся попытках ограничить доходы России от поставок энергоресурсов. В частности, речь идет о запрете европейским компаниям страховать и финансировать транспортировку по морю российской нефти и планах ввести ценовые ограничения на черное золото.“Однако эти же санкции могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими для Европы, США и остального мира. Как и в случае с любыми товарами, базовая цена на нефть зависит от динамики спроса и предложения. Чем меньше ее на рынке, тем больше будет спрос. Другими словами, наказывая Россию, Запад невольно наказывает и себя”, - говорится в статье.Автор отмечает, что в то время как Москва могла бы перенаправить часть нефти новым покупателям, крайне маловероятно, что альтернативные производители смогут восполнить потерю российского экспорта. Даже у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире производителя сырой нефти, нет краткосрочных резервных мощностей, чтобы удержать поставки от резкого падения, говорится в статье.По этим причинам аналитики прогнозируют, что цены на нефть вырастут до 200 долларов за баррель, как только в Европе вступит в силу запрет на страхование, отмечает обозреватель.Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что в новый пакет санкций, который готовится в Брюсселе, войдут меры, связанные с введением потолка цены на нефть. Однако некоторые страны, в том числе Венгрия, опасаются, что Москва в ответ может сократить поставки топлива. По его словам, Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в конце следующей недели, но, возможно, и 28 сентября. В Москве до этого также предупреждали, что страны, которые прибегнут к этой мере, останутся без российских нефтепродуктов.

https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817151427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, экономика, в мире, россия, евросоюз, сша