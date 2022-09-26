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Британия ввела санкции против четырех бизнесменов из России

Британия ввела санкции против четырех бизнесменов из России - РИА Новости, 26.09.2022

Британия ввела санкции против четырех бизнесменов из России

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список, в него включены бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандер Махмудов и Игорь Макаров. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:42

2022-09-26T17:42

2022-09-26T17:42

экономика

год нисанов

зарах илиев

игорь макаров (экономист)

россия

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список, в него включены бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандер Махмудов и Игорь Макаров.В заявлении говорится, что предприниматели с совокупным чистым состоянием в 6,3 миллиарда фунтов стерлингов "попали под санкции за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в секторах, имеющих стратегическое значение".

https://ria.ru/20220926/potolok-1819566359.html

россия

великобритания

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экономика, год нисанов, зарах илиев, игорь макаров (экономист), россия, великобритания, санкции в отношении россии