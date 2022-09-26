https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819604609.html
Британия ввела санкции против четырех бизнесменов из России
Британия ввела санкции против четырех бизнесменов из России - РИА Новости, 26.09.2022
Британия ввела санкции против четырех бизнесменов из России
Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список, в него включены бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандер Махмудов и Игорь Макаров. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:42
2022-09-26T17:42
2022-09-26T17:42
экономика
год нисанов
зарах илиев
игорь макаров (экономист)
россия
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список, в него включены бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандер Махмудов и Игорь Макаров.В заявлении говорится, что предприниматели с совокупным чистым состоянием в 6,3 миллиарда фунтов стерлингов "попали под санкции за поддержку или получение выгоды от правительства России и деятельность в секторах, имеющих стратегическое значение".
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экономика, год нисанов, зарах илиев, игорь макаров (экономист), россия, великобритания, санкции в отношении россии
Экономика, Год Нисанов, Зарах Илиев, Игорь Макаров (экономист), Россия, Великобритания, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против четырех бизнесменов из России
Британия ввела санкции против российских бизнесменов Нисанова, Махмудова, Илиева, Макарова