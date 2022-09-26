https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819589134.html

Британия ввела новые санкции против России из-за референдумов

Британия ввела новые санкции против России из-за референдумов - РИА Новости, 26.09.2022

Британия ввела новые санкции против России из-за референдумов

Великобритания расширила санкции против России в связи с проводимыми в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях референдумах. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:06

2022-09-26T17:06

2022-09-26T18:27

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_6abc4585b98da5a2de22e23628b9af23.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Великобритания расширила санкции против России в связи с проводимыми в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях референдумах."Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников — 33 из них сегодня подвергаются санкциям", — отмечается в опубликованном на сайте британского правительства заявлении.В числе фигурантов глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава администрации Херсона Александр Кобец, глава Запорожской области Евгений Балицкий, а также его заместитель Владимир Рогов.Вместе с тем ограничения затронули нескольких российских предпринимателей — Зараха Илиева, Игоря Макарова, Искандера Махмудова и Года Нисанова — и представителей руководства госбанков.Власти Британии включили в санкционный список и начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней — до 27 сентября.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819410537.html

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819586142.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия