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Британия ввела новые санкции против России из-за референдумов - РИА Новости, 26.09.2022
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Британия ввела новые санкции против России из-за референдумов
Британия ввела новые санкции против России из-за референдумов - РИА Новости, 26.09.2022
Британия ввела новые санкции против России из-за референдумов
Великобритания расширила санкции против России в связи с проводимыми в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях референдумах. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:06
2022-09-26T18:27
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Великобритания расширила санкции против России в связи с проводимыми в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях референдумах."Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников — 33 из них сегодня подвергаются санкциям", — отмечается в опубликованном на сайте британского правительства заявлении.В числе фигурантов глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава администрации Херсона Александр Кобец, глава Запорожской области Евгений Балицкий, а также его заместитель Владимир Рогов.Вместе с тем ограничения затронули нескольких российских предпринимателей — Зараха Илиева, Игоря Макарова, Искандера Махмудова и Года Нисанова — и представителей руководства госбанков.Власти Британии включили в санкционный список и начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней — до 27 сентября.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819410537.html
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россия
Россия
17:06 26.09.2022 (обновлено: 18:27 26.09.2022)
 
Британия ввела новые санкции против России из-за референдумов

Власти Великобритании расширили санкции против России из-за референдумов

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Великобритания расширила санкции против России в связи с проводимыми в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях референдумах.
"Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников — 33 из них сегодня подвергаются санкциям", — отмечается в опубликованном на сайте британского правительства заявлении.
В числе фигурантов глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава администрации Херсона Александр Кобец, глава Запорожской области Евгений Балицкий, а также его заместитель Владимир Рогов.
Вместе с тем ограничения затронули нескольких российских предпринимателей — Зараха Илиева, Игоря Макарова, Искандера Махмудова и Года Нисанова — и представителей руководства госбанков.
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Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней — до 27 сентября.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
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