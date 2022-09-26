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В Киеве призвали к санкциям против иностранных наблюдателей в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819494535.html
В Киеве призвали к санкциям против иностранных наблюдателей в Донбассе
В Киеве призвали к санкциям против иностранных наблюдателей в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022
В Киеве призвали к санкциям против иностранных наблюдателей в Донбассе
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к службе безопасности страны, МВД и другим спецслужбам двадцати государств... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:48
2022-09-26T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к службе безопасности страны, МВД и другим спецслужбам двадцати государств мира с призывом ввести санкции в отношении 39 иностранных наблюдателей на референдуме по вопросу о вхождении в состав России, который проходит в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, он также требует запретить им въезд и пребывание на Украине.По словам Лубинца, подготовлен список "по информации из открытых источников", в который вошли 39 граждан из 20 стран."Я обращаюсь в службу безопасности Украины, а также в министерство иностранных дел Украины принять соответствующие действия и отреагировать на незаконное пересечение украинской границы иностранцами, пребывание их на временно оккупированных территориях и участия в "референдумах"", - написал Лубинец в своем Telegram-канале. Лубинец считает необходимым внести иностранных наблюдателей на референдумах по вхождению в состав РФ в "список персон нон грата как на Украине, так и в других других демократических странах".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220926/referendum-1819452066.html
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в мире, украина, верховная рада украины, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
12:48 26.09.2022
 
В Киеве призвали к санкциям против иностранных наблюдателей в Донбассе

Омбудсмен Украины Лубинец призвал к санкциям против иностранных наблюдателей в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к службе безопасности страны, МВД и другим спецслужбам двадцати государств мира с призывом ввести санкции в отношении 39 иностранных наблюдателей на референдуме по вопросу о вхождении в состав России, который проходит в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, он также требует запретить им въезд и пребывание на Украине.
По словам Лубинца, подготовлен список "по информации из открытых источников", в который вошли 39 граждан из 20 стран.
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"Я обращаюсь в службу безопасности Украины, а также в министерство иностранных дел Украины принять соответствующие действия и отреагировать на незаконное пересечение украинской границы иностранцами, пребывание их на временно оккупированных территориях и участия в "референдумах"", - написал Лубинец в своем Telegram-канале. Лубинец считает необходимым внести иностранных наблюдателей на референдумах по вхождению в состав РФ в "список персон нон грата как на Украине, так и в других других демократических странах".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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