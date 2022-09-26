https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819494535.html

В Киеве призвали к санкциям против иностранных наблюдателей в Донбассе

В Киеве призвали к санкциям против иностранных наблюдателей в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022

В Киеве призвали к санкциям против иностранных наблюдателей в Донбассе

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к службе безопасности страны, МВД и другим спецслужбам двадцати государств... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:48

2022-09-26T12:48

2022-09-26T12:48

специальная военная операция на украине

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референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к службе безопасности страны, МВД и другим спецслужбам двадцати государств мира с призывом ввести санкции в отношении 39 иностранных наблюдателей на референдуме по вопросу о вхождении в состав России, который проходит в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, он также требует запретить им въезд и пребывание на Украине.По словам Лубинца, подготовлен список "по информации из открытых источников", в который вошли 39 граждан из 20 стран."Я обращаюсь в службу безопасности Украины, а также в министерство иностранных дел Украины принять соответствующие действия и отреагировать на незаконное пересечение украинской границы иностранцами, пребывание их на временно оккупированных территориях и участия в "референдумах"", - написал Лубинец в своем Telegram-канале. Лубинец считает необходимым внести иностранных наблюдателей на референдумах по вхождению в состав РФ в "список персон нон грата как на Украине, так и в других других демократических странах".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819452066.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях