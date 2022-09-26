В Киеве призвали к санкциям против иностранных наблюдателей в Донбассе
Омбудсмен Украины Лубинец призвал к санкциям против иностранных наблюдателей в Донбассе
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к службе безопасности страны, МВД и другим спецслужбам двадцати государств мира с призывом ввести санкции в отношении 39 иностранных наблюдателей на референдуме по вопросу о вхождении в состав России, который проходит в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, он также требует запретить им въезд и пребывание на Украине.
По словам Лубинца, подготовлен список "по информации из открытых источников", в который вошли 39 граждан из 20 стран.
"Я обращаюсь в службу безопасности Украины, а также в министерство иностранных дел Украины принять соответствующие действия и отреагировать на незаконное пересечение украинской границы иностранцами, пребывание их на временно оккупированных территориях и участия в "референдумах"", - написал Лубинец в своем Telegram-канале. Лубинец считает необходимым внести иностранных наблюдателей на референдумах по вхождению в состав РФ в "список персон нон грата как на Украине, так и в других других демократических странах".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
25 сентября, 08:00Донбасс возвращается на свою Родину