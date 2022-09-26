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ЕК представит предложения по новым санкциям против России на этой неделе - РИА Новости, 26.09.2022
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ЕК представит предложения по новым санкциям против России на этой неделе
ЕК представит предложения по новым санкциям против России на этой неделе - РИА Новости, 26.09.2022
ЕК представит предложения по новым санкциям против России на этой неделе
Еврокомиссия может представить странам ЕС предложения по новому пакету санкций против России на этой неделе, меры могут быть одобрены до середины октября,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:35
2022-09-26T09:35
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
украина
европа
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Еврокомиссия может представить странам ЕС предложения по новому пакету санкций против России на этой неделе, меры могут быть одобрены до середины октября, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского чиновника."На выходных Еврокомиссия провела консультации со странами-членами ЕС по следующему пакету санкций против России, и, как ожидается, исполнительный орган представит по нему официальное предложение столицам на этой неделе", - пишет издание.Как уточнил чиновник, ожидается, что новый пакет мер будет одобрен еще до очередной встречи глав МИД стран ЕС в середине октября.Отмечается, что новые меры затронут атомную энергетику, предметы роскоши и сферу информационных технологий, а также отключение большего количества банков от системы SWIFT.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819349003.html
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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, украина, европа, владимир путин, экономика
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Украина, Европа, Владимир Путин, Экономика
09:35 26.09.2022
 
ЕК представит предложения по новым санкциям против России на этой неделе

Euractiv: ЕК может представить предложения по новым санкциям против России на этой неделе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Еврокомиссия может представить странам ЕС предложения по новому пакету санкций против России на этой неделе, меры могут быть одобрены до середины октября, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
"На выходных Еврокомиссия провела консультации со странами-членами ЕС по следующему пакету санкций против России, и, как ожидается, исполнительный орган представит по нему официальное предложение столицам на этой неделе", - пишет издание.
Пресс-конференция иностранных наблюдателей по итогам визита на избирательные участки референдума о вхождении Донецкой и Луганской народной республик в состав РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Международный наблюдатель назвал санкции против России оружием войны
Как уточнил чиновник, ожидается, что новый пакет мер будет одобрен еще до очередной встречи глав МИД стран ЕС в середине октября.
Отмечается, что новые меры затронут атомную энергетику, предметы роскоши и сферу информационных технологий, а также отключение большего количества банков от системы SWIFT.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
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