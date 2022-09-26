ЕК представит предложения по новым санкциям против России на этой неделе
Euractiv: ЕК может представить предложения по новым санкциям против России на этой неделе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Еврокомиссия может представить странам ЕС предложения по новому пакету санкций против России на этой неделе, меры могут быть одобрены до середины октября, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
"На выходных Еврокомиссия провела консультации со странами-членами ЕС по следующему пакету санкций против России, и, как ожидается, исполнительный орган представит по нему официальное предложение столицам на этой неделе", - пишет издание.
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Как уточнил чиновник, ожидается, что новый пакет мер будет одобрен еще до очередной встречи глав МИД стран ЕС в середине октября.
Отмечается, что новые меры затронут атомную энергетику, предметы роскоши и сферу информационных технологий, а также отключение большего количества банков от системы SWIFT.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
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