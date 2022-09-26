https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819428803.html

ЕК представит предложения по новым санкциям против России на этой неделе

ЕК представит предложения по новым санкциям против России на этой неделе - РИА Новости, 26.09.2022

ЕК представит предложения по новым санкциям против России на этой неделе

Еврокомиссия может представить странам ЕС предложения по новому пакету санкций против России на этой неделе, меры могут быть одобрены до середины октября,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:35

2022-09-26T09:35

2022-09-26T09:35

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

украина

европа

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Еврокомиссия может представить странам ЕС предложения по новому пакету санкций против России на этой неделе, меры могут быть одобрены до середины октября, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского чиновника."На выходных Еврокомиссия провела консультации со странами-членами ЕС по следующему пакету санкций против России, и, как ожидается, исполнительный орган представит по нему официальное предложение столицам на этой неделе", - пишет издание.Как уточнил чиновник, ожидается, что новый пакет мер будет одобрен еще до очередной встречи глав МИД стран ЕС в середине октября.Отмечается, что новые меры затронут атомную энергетику, предметы роскоши и сферу информационных технологий, а также отключение большего количества банков от системы SWIFT.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.

https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819349003.html

https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819386206.html

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украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, украина, европа, владимир путин, экономика