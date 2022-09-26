https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819410537.html
Япония вводит новые санкции против российских компаний
Япония вводит новые санкции против российских компаний - РИА Новости, 26.09.2022
Япония вводит новые санкции против российских компаний
Япония вводит санкции против 20 российских компаний и одного частного лица, следует из списка, обнародованного японским Министерством экономики, промышленности... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T06:53
2022-09-26T06:53
2022-09-26T11:30
экономика
япония
украина
интеко
эталон
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ТОКИО, 26 сен — РИА Новости. Япония вводит санкции против 20 российских компаний и одного частного лица, следует из списка, обнародованного японским Министерством экономики, промышленности и торговли в понедельник."Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету экспорта и другие операции с определенными компаниями. С 26 сентября наша страна вводит запрет на экспорт и другую деятельность в отношении 21 организации", — говорится в заявлении.Меры вводятся против "Машприборинторга", ООО "Интеко", НПО "Эталон", АО "Энергия", НПП "Салют", тамбовского завода "Октябрь" и других. В число организаций попал Евгений Краюшин.Таким образом, с начала военных действий на Украине Япония ввела санкции против 287 российских компаний и организаций.Также Минэк сообщил в понедельник, что Япония ввела запрет на экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием".Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое.Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, ЛНР и ДНР, более чем на 200 российских компании и организаций, 11 банков.
https://ria.ru/20220915/spg-1816877048.html
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экономика, япония, украина, интеко, эталон, россия
Экономика, Япония, Украина, Интеко, Эталон, Россия
06:53 26.09.2022 (обновлено: 11:30 26.09.2022)
Япония вводит новые санкции против российских компаний
Япония вводит новые санкции против 20 российских компаний и одного частного лица
ТОКИО, 26 сен — РИА Новости. Япония вводит санкции против 20 российских компаний и одного частного лица, следует из списка, обнародованного японским Министерством экономики, промышленности и торговли в понедельник.
"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине
и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету экспорта и другие операции с определенными компаниями. С 26 сентября наша страна вводит запрет на экспорт и другую деятельность в отношении 21 организации", — говорится в заявлении.
Меры вводятся против "Машприборинторга", ООО "Интеко
", НПО "Эталон
", АО "Энергия", НПП "Салют", тамбовского завода "Октябрь" и других. В число организаций попал Евгений Краюшин.
Таким образом, с начала военных действий на Украине Япония ввела санкции против 287 российских компаний и организаций.
Также Минэк сообщил в понедельник, что Япония ввела запрет на экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием".
Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.
Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое.
Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.
Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, ЛНР и ДНР, более чем на 200 российских компании и организаций, 11 банков.