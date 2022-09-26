Рейтинг@Mail.ru
Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием" - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819409816.html
Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием"
Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием" - РИА Новости, 26.09.2022
Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием"
Токио расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием", соответствующее заявление обнародовало... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T06:11
2022-09-26T06:41
экономика
япония
россия
технологии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148050/35/1480503593_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_e3316053b566329067d2a37945769b1e.jpg
ТОКИО, 26 сен — РИА Новости. Токио расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием", соответствующее заявление обнародовало министерство экономики промышленности и торговли Японии.Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого Токио ограничил продажу предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных микроскопов, атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним, оборудования для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, ЛНР и ДНР, более чем на 200 российских компании и организаций, 11 банков.
https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819386206.html
япония
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148050/35/1480503593_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_9bb9abd574352ba9343ba1d57cfd905e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, япония, россия, технологии, украина
Экономика, Япония, Россия, Технологии, Украина
06:11 26.09.2022 (обновлено: 06:41 26.09.2022)
 
Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием"

Министерство экономики Японии сообщило о введении новых санкций против российских компаний

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 сен — РИА Новости. Токио расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием", соответствующее заявление обнародовало министерство экономики промышленности и торговли Японии.

"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием", — говорится в публикации.

Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого Токио ограничил продажу предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.
Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных микроскопов, атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним, оборудования для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.
Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.
Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, ЛНР и ДНР, более чем на 200 российских компании и организаций, 11 банков.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 20:58
В Болгарии призвали к тщательному анализу новых санкций ЕС против России
 
ЭкономикаЯпонияРоссияТехнологииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала