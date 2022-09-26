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Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием"
Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием" - РИА Новости, 26.09.2022
Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием"
Токио расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием", соответствующее заявление обнародовало... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T06:11
2022-09-26T06:11
2022-09-26T06:41
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ТОКИО, 26 сен — РИА Новости. Токио расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием", соответствующее заявление обнародовало министерство экономики промышленности и торговли Японии.Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого Токио ограничил продажу предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных микроскопов, атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним, оборудования для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, ЛНР и ДНР, более чем на 200 российских компании и организаций, 11 банков.
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экономика, япония, россия, технологии, украина
Экономика, Япония, Россия, Технологии, Украина
06:11 26.09.2022 (обновлено: 06:41 26.09.2022)
Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием"
Министерство экономики Японии сообщило о введении новых санкций против российских компаний
ТОКИО, 26 сен — РИА Новости. Токио расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием", соответствующее заявление обнародовало министерство экономики промышленности и торговли Японии.
"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием", — говорится в публикации.
Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого Токио ограничил продажу предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.
Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных микроскопов, атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним, оборудования для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.
Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.
Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, ЛНР
и ДНР
, более чем на 200 российских компании и организаций, 11 банков.