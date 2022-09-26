https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819409816.html

Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием"

Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием" - РИА Новости, 26.09.2022

Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием"

Токио расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием", соответствующее заявление обнародовало... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T06:11

2022-09-26T06:11

2022-09-26T06:41

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япония

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ТОКИО, 26 сен — РИА Новости. Токио расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием", соответствующее заявление обнародовало министерство экономики промышленности и торговли Японии.Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого Токио ограничил продажу предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных микроскопов, атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним, оборудования для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, ЛНР и ДНР, более чем на 200 российских компании и организаций, 11 банков.

https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819386206.html

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экономика, япония, россия, технологии, украина