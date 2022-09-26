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Источник в Москве отреагировал на слова Салливана о ядерном оружии - РИА Новости, 26.09.2022
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Источник в Москве отреагировал на слова Салливана о ядерном оружии
Источник в Москве отреагировал на слова Салливана о ядерном оружии - РИА Новости, 26.09.2022
Источник в Москве отреагировал на слова Салливана о ядерном оружии
Дипломатический источник в Москве отреагировал на высказывание помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о "катастрофических последствиях для РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T23:18
2022-09-26T23:31
джейк салливан
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дипломатический источник в Москве отреагировал на высказывание помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о "катастрофических последствиях для России" в случае применения ядерного оружия.Ранее в программе Face the Nation Салливан на вопрос журналиста CBS о возможном развитии ситуации на Украине заявил, что "мы напрямую в частном порядке и на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно; мы четко и конкретно заявили, что это за собой повлечет".Комментируя журналистам эти высказывания, источник указал, что "выяснилось, что под "очень высоким уровнем" Джейк Салливан имел в виду… самого себя".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, комментируя заявления Салливана, отмечал, что каналы взаимодействия РФ и США есть, они носят весьма спорадический характер, но позволяют доводить экстренные сообщения о позиции друг друга. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков при этом заявлял, что Россия не прекращала диалог с США, в том числе по ядерным вопросам.
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html
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джейк салливан, россия, сша, москва
Джейк Салливан, Россия, США, Москва
23:18 26.09.2022 (обновлено: 23:31 26.09.2022)
 
Источник в Москве отреагировал на слова Салливана о ядерном оружии

Источник: Салливан под "очень высоким уровнем в разговоре с Кремлем" имел в виду себя

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дипломатический источник в Москве отреагировал на высказывание помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о "катастрофических последствиях для России" в случае применения ядерного оружия.
Ранее в программе Face the Nation Салливан на вопрос журналиста CBS о возможном развитии ситуации на Украине заявил, что "мы напрямую в частном порядке и на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно; мы четко и конкретно заявили, что это за собой повлечет".
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 17:53
В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол
Комментируя журналистам эти высказывания, источник указал, что "выяснилось, что под "очень высоким уровнем" Джейк Салливан имел в виду… самого себя".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, комментируя заявления Салливана, отмечал, что каналы взаимодействия РФ и США есть, они носят весьма спорадический характер, но позволяют доводить экстренные сообщения о позиции друг друга. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков при этом заявлял, что Россия не прекращала диалог с США, в том числе по ядерным вопросам.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 21:25Специальная военная операция на Украине
Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"
 
Джейк СалливанРоссияСШАМосква
 
 
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