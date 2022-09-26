https://ria.ru/20220926/sallivan-1819665352.html

Источник в Москве отреагировал на слова Салливана о ядерном оружии

Источник в Москве отреагировал на слова Салливана о ядерном оружии - РИА Новости, 26.09.2022

Источник в Москве отреагировал на слова Салливана о ядерном оружии

Дипломатический источник в Москве отреагировал на высказывание помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о "катастрофических последствиях для РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T23:18

2022-09-26T23:18

2022-09-26T23:31

джейк салливан

россия

сша

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585983833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af68a045d5e12631467904ea8359fac8.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дипломатический источник в Москве отреагировал на высказывание помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о "катастрофических последствиях для России" в случае применения ядерного оружия.Ранее в программе Face the Nation Салливан на вопрос журналиста CBS о возможном развитии ситуации на Украине заявил, что "мы напрямую в частном порядке и на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно; мы четко и конкретно заявили, что это за собой повлечет".Комментируя журналистам эти высказывания, источник указал, что "выяснилось, что под "очень высоким уровнем" Джейк Салливан имел в виду… самого себя".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, комментируя заявления Салливана, отмечал, что каналы взаимодействия РФ и США есть, они носят весьма спорадический характер, но позволяют доводить экстренные сообщения о позиции друг друга. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков при этом заявлял, что Россия не прекращала диалог с США, в том числе по ядерным вопросам.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html

https://ria.ru/20220926/kvadrokopter-1819655565.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джейк салливан, россия, сша, москва