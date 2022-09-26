https://ria.ru/20220926/ryabkov-1819537949.html
В МИД назвали заявления США по контролю над вооружениями смешными
В МИД назвали заявления США по контролю над вооружениями смешными - РИА Новости, 26.09.2022
В МИД назвали заявления США по контролю над вооружениями смешными
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что смешно слышать заявления Вашингтона о приверженности стандартам нераспространения и критику в адрес России по контролю РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:52
2022-09-26T14:52
2022-09-26T15:23
сергей рябков
россия
сша
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
джо байден
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что смешно слышать заявления Вашингтона о приверженности стандартам нераспространения и критику в адрес России по контролю над вооружениями, учитывая, что все это произносится от лица страны, которая сама разрушила основные соглашения в этой сфере.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов реализовывать "критически значимые меры по контролю над вооружениями". При этом Байден обвинил Россию в отходе от "идеалов нераспространения" и "безответственных ядерных угрозах"."Смешно слышать заявления о приверженности контролю над вооружениями от страны (США - ред.), которая за последние годы сделала ряд совершенно неоправданных и абсолютно неприемлемых со многих точек зрения шагов, направленных как раз на демонтаж ключевых элементов международной системы контроля над вооружениями", - сказал Рябков в эфире Первого канала.Он напомнил, что в этой связи "достаточно вспомнить" роль США в демонтаже ДРСМД, последствия одностороннего выхода Вашингтона из СВПД, "следом почил в бозе Договор по открытому небу"."Им не нужны договоренности, которые заключались на равноправной основе, которые служили интересам безопасности не только возглавляемой США группы, но укрепляли безопасность в целых регионах, в мире", - резюмировал замминистра.
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сергей рябков, россия, сша, в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), джо байден
Сергей Рябков, Россия, США, В мире, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Джо Байден
14:52 26.09.2022 (обновлено: 15:23 26.09.2022)
В МИД назвали заявления США по контролю над вооружениями смешными
Замглавы МИД Рябков назвал заявления США по контролю над вооружениями смешными
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил
, что смешно слышать заявления Вашингтона о приверженности стандартам нераспространения и критику в адрес России по контролю над вооружениями, учитывая, что все это произносится от лица страны, которая сама разрушила основные соглашения в этой сфере.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов реализовывать "критически значимые меры по контролю над вооружениями". При этом Байден обвинил Россию в отходе от "идеалов нераспространения" и "безответственных ядерных угрозах".
"Смешно слышать заявления о приверженности контролю над вооружениями от страны (США - ред.), которая за последние годы сделала ряд совершенно неоправданных и абсолютно неприемлемых со многих точек зрения шагов, направленных как раз на демонтаж ключевых элементов международной системы контроля над вооружениями", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
Он напомнил, что в этой связи "достаточно вспомнить" роль США в демонтаже ДРСМД, последствия одностороннего выхода Вашингтона из СВПД, "следом почил в бозе Договор по открытому небу".
"Им не нужны договоренности, которые заключались на равноправной основе, которые служили интересам безопасности не только возглавляемой США группы, но укрепляли безопасность в целых регионах, в мире", - резюмировал замминистра.