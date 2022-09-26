Рейтинг@Mail.ru
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/rubl-1819412014.html
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро - РИА Новости, 26.09.2022
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро
Курс рубля в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару после ощутимого роста в пятницу, курс евро в свою очередь скакнул на самом старте торгов,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T07:22
2022-09-26T07:22
экономика
московская биржа
рубль
доллар
евро
юань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066539_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_0f20357d404ceb4b09b7369fe39a36c8.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару после ощутимого роста в пятницу, курс евро в свою очередь скакнул на самом старте торгов, но вернулся к уровню закрытия пятницы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 17 копеек, до 58,09 рубля,Курс евро на старте торгов подскакивал на 2,47 рубля, до 58,77 рубля, но сейчас торгуется у уровня предыдущего закрытия, на уровне 56,30 рубля.Курс юаня теряет 3 копейки, 8,06 рубля.
https://ria.ru/20220926/venesuela-1819406132.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066539_337:0:2520:1637_1920x0_80_0_0_6eb1d266826b98efff00e120321b00f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, рубль, доллар, евро, юань
Экономика, Московская биржа, Рубль, Доллар, евро, Юань
07:22 26.09.2022
 
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару после ощутимого роста в пятницу, курс евро в свою очередь скакнул на самом старте торгов, но вернулся к уровню закрытия пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 17 копеек, до 58,09 рубля,
Курс евро на старте торгов подскакивал на 2,47 рубля, до 58,77 рубля, но сейчас торгуется у уровня предыдущего закрытия, на уровне 56,30 рубля.
Курс юаня теряет 3 копейки, 8,06 рубля.
Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 03:09Туризм
Венесуэла надеется расширить использование рубля на своих курортах
 
ЭкономикаМосковская биржаРубльДолларевроЮань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала