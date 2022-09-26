https://ria.ru/20220926/rubl-1819412014.html
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро - РИА Новости, 26.09.2022
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро
Курс рубля в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару после ощутимого роста в пятницу, курс евро в свою очередь скакнул на самом старте торгов,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T07:22
2022-09-26T07:22
2022-09-26T07:22
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару после ощутимого роста в пятницу, курс евро в свою очередь скакнул на самом старте торгов, но вернулся к уровню закрытия пятницы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 17 копеек, до 58,09 рубля,Курс евро на старте торгов подскакивал на 2,47 рубля, до 58,77 рубля, но сейчас торгуется у уровня предыдущего закрытия, на уровне 56,30 рубля.Курс юаня теряет 3 копейки, 8,06 рубля.
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экономика, московская биржа, рубль, доллар, евро, юань
Экономика, Московская биржа, Рубль, Доллар, евро, Юань
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро
Курс рубля в начале торгов на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару после ощутимого роста в пятницу, курс евро в свою очередь скакнул на самом старте торгов, но вернулся к уровню закрытия пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 17 копеек, до 58,09 рубля,
Курс евро на старте торгов подскакивал на 2,47 рубля, до 58,77 рубля, но сейчас торгуется у уровня предыдущего закрытия, на уровне 56,30 рубля.
Курс юаня теряет 3 копейки, 8,06 рубля.