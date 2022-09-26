https://ria.ru/20220926/rubl-1819412014.html

Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро

Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро - РИА Новости, 26.09.2022

Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и стабилен к евро

Курс рубля в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару после ощутимого роста в пятницу, курс евро в свою очередь скакнул на самом старте торгов,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T07:22

2022-09-26T07:22

2022-09-26T07:22

экономика

московская биржа

рубль

доллар

евро

юань

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару после ощутимого роста в пятницу, курс евро в свою очередь скакнул на самом старте торгов, но вернулся к уровню закрытия пятницы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 17 копеек, до 58,09 рубля,Курс евро на старте торгов подскакивал на 2,47 рубля, до 58,77 рубля, но сейчас торгуется у уровня предыдущего закрытия, на уровне 56,30 рубля.Курс юаня теряет 3 копейки, 8,06 рубля.

https://ria.ru/20220926/venesuela-1819406132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, рубль, доллар, евро, юань