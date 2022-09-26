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Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России

Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России - РИА Новости, 26.09.2022

Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России

Комфортный для российской экономики диапазон нацвалюты — 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T01:15

2022-09-26T01:15

2022-09-26T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

бкс мир инвестиций

михаил зельцер

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

рубль

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Комфортный для российской экономики диапазон нацвалюты — 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.Он напомнил, что эту границу назвал глава Минфина Антон Силуанов. Токсичные валюты никто покупать уже не планирует, а по валютам дружественных стран, видимо, есть определенные нюансы, пояснил собеседник агентства.По словам аналитика, ожидания сводятся к понижению курса рубля в связи с возможным введением Западом потолка цен на российские энергоресурсы и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта.

https://ria.ru/20220918/dollar-1817612300.html

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экономика, россия, бкс мир инвестиций, михаил зельцер, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), рубль, доллар, центральный банк рф (цб рф)