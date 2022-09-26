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Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России
Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России - РИА Новости, 26.09.2022
Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России
Комфортный для российской экономики диапазон нацвалюты — 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T01:15
2022-09-26T01:15
2022-09-26T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
бкс мир инвестиций
михаил зельцер
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
рубль
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Комфортный для российской экономики диапазон нацвалюты — 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.Он напомнил, что эту границу назвал глава Минфина Антон Силуанов. Токсичные валюты никто покупать уже не планирует, а по валютам дружественных стран, видимо, есть определенные нюансы, пояснил собеседник агентства.По словам аналитика, ожидания сводятся к понижению курса рубля в связи с возможным введением Западом потолка цен на российские энергоресурсы и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта.
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экономика, россия, бкс мир инвестиций, михаил зельцер, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), рубль, доллар, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, БКС Мир инвестиций, Михаил Зельцер, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Рубль, Доллар, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России
Аналитик Зельцер назвал 70 рублей за доллар комфортным для экономики диапазоном нацвалюты