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Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России - РИА Новости, 26.09.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220926/rubl-1819398519.html
Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России
Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России - РИА Новости, 26.09.2022
Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России
Комфортный для российской экономики диапазон нацвалюты — 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T01:15
2022-09-26T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
бкс мир инвестиций
михаил зельцер
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
рубль
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Комфортный для российской экономики диапазон нацвалюты — 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.Он напомнил, что эту границу назвал глава Минфина Антон Силуанов. Токсичные валюты никто покупать уже не планирует, а по валютам дружественных стран, видимо, есть определенные нюансы, пояснил собеседник агентства.По словам аналитика, ожидания сводятся к понижению курса рубля в связи с возможным введением Западом потолка цен на российские энергоресурсы и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта.
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экономика, россия, бкс мир инвестиций, михаил зельцер, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), рубль, доллар, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, БКС Мир инвестиций, Михаил Зельцер, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Рубль, Доллар, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
01:15 26.09.2022
 
Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России

Аналитик Зельцер назвал 70 рублей за доллар комфортным для экономики диапазоном нацвалюты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Комфортный для российской экономики диапазон нацвалюты — 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Он напомнил, что эту границу назвал глава Минфина Антон Силуанов.
"При этом рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют. Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов", — подчеркнул Зельцер.
Токсичные валюты никто покупать уже не планирует, а по валютам дружественных стран, видимо, есть определенные нюансы, пояснил собеседник агентства.
По словам аналитика, ожидания сводятся к понижению курса рубля в связи с возможным введением Западом потолка цен на российские энергоресурсы и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияБКС Мир инвестицийМихаил ЗельцерАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)РубльДолларЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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