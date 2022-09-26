https://ria.ru/20220926/rpts-1819572881.html

Патриарх Кирилл надеется, что власти региона помогут пострадавшим в Ижевске

Патриарх Кирилл надеется, что власти региона помогут пострадавшим в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Патриарх Кирилл надеется, что власти региона помогут пострадавшим в Ижевске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске, предстоятель Русской православной церкви надеется, что руководство... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:16

2022-09-26T16:16

2022-09-26T16:27

религия

ижевск

русская православная церковь

стрельба в школе в ижевске

религия

александр бречалов

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске, предстоятель Русской православной церкви надеется, что руководство Республики Удмуртия окажет помощь семьям погибших и пострадавших во время стрельбы в школе."С глубокой скорбью воспринял известие о стрельбе в школе в Ижевске, в результате которой погибли и получили ранения дети, педагоги и сотрудники. Страшные трагедии, подобные этой, напоминают нам о хрупкости человеческой жизни, а также о необходимости прилагать усилия к утверждению в нашем обществе непреходящих евангельских идеалов", - говорится в соболезновании патриарха митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину и главе Удмуртии Александру Бречалову, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).Патриарх выразил надежду, что руководство республики окажет помощь семьям и родственникам погибших и пострадавших. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что клирики Удмуртской митрополии готовы поддержать всех нуждающихся в пастырской заботе и духовном утешении.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев открыл стрельбу, а после покончил с собой. Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 человека, из них 20 дети. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220924/rpts-1819049055.html

https://ria.ru/20220926/muftiy-1819537572.html

ижевск

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Никита Бизин

ижевск, русская православная церковь, стрельба в школе в ижевске, религия, александр бречалов