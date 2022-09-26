https://ria.ru/20220926/rosatom-1819534258.html
Глава "Росатома" Лихачев провел встречу с Сийярто
Глава "Росатома" Лихачев провел встречу с Сийярто - РИА Новости, 26.09.2022
Глава "Росатома" Лихачев провел встречу с Сийярто
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях генеральной конференции МАГАТЭ, они... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:42
2022-09-26T14:42
2022-09-26T14:42
алексей лихачев
петер сийярто
вена
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
магатэ
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ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях генеральной конференции МАГАТЭ, они обсудили ход проекта по строительству АЭС "Пакш-2", сообщил "Росатом"."Стороны отметили важность перехода проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного сооружения после получения основных лицензий в конце августа текущего года, а также обсудили дальнейшие шаги, которые позволят продолжить строительство станции в рамках согласованного графика. Участники встречи согласились с тем, что слаженная работа заказчика и генподрядчика под надзором венгерского регулятора должна стать залогом успешной реализации проекта. Стороны договорились продолжать совместную работу для достижения общей цели - строительства и ввода в эксплуатацию современных и безопасных атомных блоков АЭС "Пакш-2", - сообщили в пресс-службе.Как отметили в госкорпорации, в настоящее время на стройплощадке ведется подготовка для начала работ по укреплению грунтов, подготовка к сооружению противофильтрационной завесы (ПФЗ), разрабатывается котлован под будущие атомные блоки, строятся объекты строительно-монтажной базы и вспомогательные объекты. Поставщики оборудования приступили к подготовке его производства.Годовая сессия МАГАТЭ в понедельник открылась в штаб-квартире организации в Вене. В повестке много вопросов, в том числе ядерная безопасность, гарантии, техническое сотрудничество, КНДР, партнерство AUKUS.
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алексей лихачев, петер сийярто, вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", магатэ
Алексей Лихачев, Петер Сийярто, Вена, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", МАГАТЭ
Глава "Росатома" Лихачев провел встречу с Сийярто
Глава "Росатома" Лихачев обсудил с главой МИД Венгрии Сийярто проект АЭС "Пакш-2"
ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях генеральной конференции МАГАТЭ, они обсудили ход проекта по строительству АЭС "Пакш-2", сообщил "Росатом".
"Стороны отметили важность перехода проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного сооружения после получения основных лицензий в конце августа текущего года, а также обсудили дальнейшие шаги, которые позволят продолжить строительство станции в рамках согласованного графика. Участники встречи согласились с тем, что слаженная работа заказчика и генподрядчика под надзором венгерского регулятора должна стать залогом успешной реализации проекта. Стороны договорились продолжать совместную работу для достижения общей цели - строительства и ввода в эксплуатацию современных и безопасных атомных блоков АЭС "Пакш-2", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в госкорпорации, в настоящее время на стройплощадке ведется подготовка для начала работ по укреплению грунтов, подготовка к сооружению противофильтрационной завесы (ПФЗ), разрабатывается котлован под будущие атомные блоки, строятся объекты строительно-монтажной базы и вспомогательные объекты. Поставщики оборудования приступили к подготовке его производства.
Годовая сессия МАГАТЭ в понедельник открылась в штаб-квартире организации в Вене
. В повестке много вопросов, в том числе ядерная безопасность, гарантии, техническое сотрудничество, КНДР, партнерство AUKUS.