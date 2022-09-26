https://ria.ru/20220926/rogov-1819666440.html

Рогов отреагировал на обвинение Киева в госизмене

Рогов отреагировал на обвинение Киева в госизмене - РИА Новости, 26.09.2022

Рогов отреагировал на обвинение Киева в госизмене

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал смехотворным обвинение в госизмене со... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T23:32

2022-09-26T23:32

2022-09-26T23:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал смехотворным обвинение в госизмене со стороны украинских властей.Ранее офис украинского генпрокуратура сообщил, что направил в суд обвинение в госизмене и пособничестве в отношении Рогова, которого называют "пророссийски настроенным жителем Запорожья"."Обвинения, выдвинутые в мой адрес, считаю смехотворными. Я всегда стоял на юнионистских позициях, считая что Украина и Россия - это искусственно разделенное в 1991 году сепаратистами единое целое, а украинцы и русские - один народ. Так что заочное судилище только подтверждает, что мы все делаем правильно. Если враги бесятся, значит, мы на верном пути", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, киевские власти продолжают свою политику запугивания населения Запорожской области, грозя им уголовными сроками и репрессиями."Никакие их угрозы не остановят нас в стремлении воссоединиться с Россией", - сказал Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220926/blok-1819663545.html

https://ria.ru/20220925/referendum-1819256026.html

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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, украина