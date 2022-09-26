Рейтинг@Mail.ru
Рогов ответил на введенные против него Британией санкции словами Байрона - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/rogov-1819658130.html
Рогов ответил на введенные против него Британией санкции словами Байрона
Рогов ответил на введенные против него Британией санкции словами Байрона - РИА Новости, 26.09.2022
Рогов ответил на введенные против него Британией санкции словами Байрона
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов по поводу введенных в отношении него санкций... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T21:54
2022-09-26T21:58
в мире
запорожская область
владимир рогов
запорожье
евгений балицкий
сергей елисеев
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818199975_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_f23b9a906920b91c7146a251b87a6f64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов по поводу введенных в отношении него санкций Великобритании ответил словами Байрона о родине.Власти Великобритании ввели санкции против официальных лиц в Херсонской и Запорожской областях из-за референдума, говорится в документе британского правительства. Отмечается, что под санкции, в частности, попали глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, член главного совета администрации области Владимир Рогов, глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и глава администрации Херсона Александр Кобец."Как писал английский классик: "Где любят нас - лишь там очаг родимый"."Моя Родина - Запорожье. А Запорожье - это Россия. Но Шекспира и Байрона мы оставим все же себе!", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Он добавил, что "оттого, что Британия мне что-то там запретила, введя санкции, мне ни жарко и ни холодно".
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819629707.html
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html
запорожская область
запорожье
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818199975_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_4783a17f7167b8ffe0ee849638035358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, владимир рогов, запорожье, евгений балицкий, сергей елисеев, великобритания
В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Запорожье, Евгений Балицкий, Сергей Елисеев, Великобритания
21:54 26.09.2022 (обновлено: 21:58 26.09.2022)
 
Рогов ответил на введенные против него Британией санкции словами Байрона

Глава ВГА Запорожской области Рогов ответил на санкции Британии словами Байрона

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов по поводу введенных в отношении него санкций Великобритании ответил словами Байрона о родине.
Власти Великобритании ввели санкции против официальных лиц в Херсонской и Запорожской областях из-за референдума, говорится в документе британского правительства. Отмечается, что под санкции, в частности, попали глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, член главного совета администрации области Владимир Рогов, глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и глава администрации Херсона Александр Кобец.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 19:11
США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана
"Как писал английский классик: "Где любят нас - лишь там очаг родимый".
"Моя Родина - Запорожье. А Запорожье - это Россия. Но Шекспира и Байрона мы оставим все же себе!", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "оттого, что Британия мне что-то там запретила, введя санкции, мне ни жарко и ни холодно".
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 17:53
В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол
 
В миреЗапорожская областьВладимир РоговЗапорожьеЕвгений БалицкийСергей ЕлисеевВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала