https://ria.ru/20220926/rogov-1819658130.html

Рогов ответил на введенные против него Британией санкции словами Байрона

Рогов ответил на введенные против него Британией санкции словами Байрона - РИА Новости, 26.09.2022

Рогов ответил на введенные против него Британией санкции словами Байрона

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов по поводу введенных в отношении него санкций... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:54

2022-09-26T21:54

2022-09-26T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов по поводу введенных в отношении него санкций Великобритании ответил словами Байрона о родине.Власти Великобритании ввели санкции против официальных лиц в Херсонской и Запорожской областях из-за референдума, говорится в документе британского правительства. Отмечается, что под санкции, в частности, попали глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, член главного совета администрации области Владимир Рогов, глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и глава администрации Херсона Александр Кобец."Как писал английский классик: "Где любят нас - лишь там очаг родимый"."Моя Родина - Запорожье. А Запорожье - это Россия. Но Шекспира и Байрона мы оставим все же себе!", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Он добавил, что "оттого, что Британия мне что-то там запретила, введя санкции, мне ни жарко и ни холодно".

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819629707.html

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html

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в мире, запорожская область, владимир рогов, запорожье, евгений балицкий, сергей елисеев, великобритания