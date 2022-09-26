https://ria.ru/20220926/referendumy-1819555956.html

Действия Киева подтолкнули Россию на референдумы, считает китайский эксперт

Действия Киева подтолкнули Россию на референдумы, считает китайский эксперт - РИА Новости, 26.09.2022

Действия Киева подтолкнули Россию на референдумы, считает китайский эксперт

Нынешние действия украинских властей в Харьковской области могли стать главной причиной того, что РФ дала окончательное согласие на проведение референдумов по... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:45

2022-09-26T15:45

2022-09-26T15:45

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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Нынешние действия украинских властей в Харьковской области могли стать главной причиной того, что РФ дала окончательное согласие на проведение референдумов по вопросу вхождения в ее состав ДНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил в понедельник РИА Новости профессор института журналистики и коммуникаций при Цзинаньском университете У Фэй."По задумке США, использование Украины для сдерживания России, с какой стороны не посмотри, является самым подходящим средством достижения интересов Вашингтона. После начала СВО лидер пророссийской политической партии Украины Виктор Медведчук был арестован как российский шпион, а представитель Украины на мирных переговорах был убит. Силы, стоящие за Киевом, просто не хотят мира на Украине", - заявил У Фэй.Он добавил, что "в связи с тем, что Запад полностью контролировал общественное мнение на Украине, особенно после цветной революции, все пророссийские, даже умеренные партии, столкнулись с давлением и запугиванием, и постепенно украинскому народу пришлось выбирать между радикальным национализмом и молчанием, и подобный "белый террор" избирательно игнорируется Западом"."После того, как Россия начала СВО, борьба за власть среди радикальных националистов превратилась в соревнование за то, кто из них радикальнее, а все каналы связи с Россией были вынужденно остановлены. Молчаливых гнали на фронт во имя защиты Украины, а радикальные националисты за их спинами выполняли роль заградотрядов", - указал эксперт.По его словам, "по сути, это украинская версия плана японских милитаристов "итиоку гёкусай" (сто миллионов погибнут вместе славной смертью)".У Фэй подчеркнул, что "возможности мирного урегулирования украинского вопроса в краткосрочной перспективе нет".По его мнению, нынешние действия украинских властей в Харьковской области могли стать "одной из основных причин, поспособствовавших окончательному согласию России на присоединение четырех регионов на юго-востоке Украины к РФ путем референдума"."Во избежание повторения таких трагедий как поджог Дома профсоюзов в Одессе (2 мая 2014 года - ред.), и чтобы больше людей избавились от страха быть убитыми, при нынешнем общественном мнении на Украине без защиты России в этих четырех регионах будет еще больше жестоких трагедий. С этой точки зрения присоединение этих четырех регионов к России посредством референдума может быть наиболее гуманным выбором", - указал он.Вместе с тем, по мнению У Фэя, "ввиду того, что украинская власть, подстрекаемая США и Западом, все больше и больше радикализируется, и почвы для демилитаризации на Украине нет, России в будущем может понадобиться пересмотреть свои первоначальные цели, и попытаться отодвинуть на запад границу Украины, контролируемую неонацистами, сократив пространство для развития неонацизма"."Самый оптимистичный исход — Украина полностью становится страной, не имеющей выхода к морю, и эта часть самых стойких националистов, скорее всего, еще долго будет воевать с Россией при поддержке США и Запада, а спецоперация со временем перерастет в долгосрочную контртеррористическую операцию", - подытожил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819452066.html

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https://ria.ru/20220926/referendum-1819524302.html

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