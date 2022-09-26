https://ria.ru/20220926/referendum-1819649759.html

В ЛНР избирательный участок эвакуировали из-за обстрелов ВСУ

В ЛНР избирательный участок эвакуировали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 26.09.2022

В ЛНР избирательный участок эвакуировали из-за обстрелов ВСУ

Избирательный участок пришлось эвакуировать в связи с обстрелом со стороны украинских силовиков города Старобельск в Луганской Народной Республике, заявила... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:40

2022-09-26T20:40

2022-09-26T20:40

в мире

елена кравченко

старобельск

луганская народная республика

киев

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Избирательный участок пришлось эвакуировать в связи с обстрелом со стороны украинских силовиков города Старобельск в Луганской Народной Республике, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Происшествий, кроме агрессии Киева в виде обстрелов, не было", - сказала Кравченко.Она уточнила, что обстрелу подвергся город Старобельск."Участок пришлось эвакуировать", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

старобельск

луганская народная республика

киев

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в мире, елена кравченко, старобельск, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины