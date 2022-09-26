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В ЛНР избирательный участок эвакуировали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 26.09.2022
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В ЛНР избирательный участок эвакуировали из-за обстрелов ВСУ
В ЛНР избирательный участок эвакуировали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 26.09.2022
В ЛНР избирательный участок эвакуировали из-за обстрелов ВСУ
Избирательный участок пришлось эвакуировать в связи с обстрелом со стороны украинских силовиков города Старобельск в Луганской Народной Республике, заявила... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:40
2022-09-26T20:40
в мире
елена кравченко
старобельск
луганская народная республика
киев
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Избирательный участок пришлось эвакуировать в связи с обстрелом со стороны украинских силовиков города Старобельск в Луганской Народной Республике, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Происшествий, кроме агрессии Киева в виде обстрелов, не было", - сказала Кравченко.Она уточнила, что обстрелу подвергся город Старобельск."Участок пришлось эвакуировать", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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старобельск
луганская народная республика
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в мире, елена кравченко, старобельск, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины
В мире, Елена Кравченко, Старобельск, Луганская Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
20:40 26.09.2022
 
В ЛНР избирательный участок эвакуировали из-за обстрелов ВСУ

В ЛНР избирательный участок эвакуировали из-за обстрелов ВСУ города Старобельска

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкИзбирательный участок, где проходит голосование на референдумах
Избирательный участок, где проходит голосование на референдумах - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Избирательный участок, где проходит голосование на референдумах
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Избирательный участок пришлось эвакуировать в связи с обстрелом со стороны украинских силовиков города Старобельск в Луганской Народной Республике, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"Происшествий, кроме агрессии Киева в виде обстрелов, не было", - сказала Кравченко.
Она уточнила, что обстрелу подвергся город Старобельск.
"Участок пришлось эвакуировать", - сказала Кравченко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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В миреЕлена КравченкоСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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