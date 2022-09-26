https://ria.ru/20220926/referendum-1819645676.html

Жители Мариуполя ждут от итогов референдума мира и стабильности

Жители Мариуполя ждут от итогов референдума мира и стабильности - РИА Новости, 26.09.2022

Жители Мариуполя ждут от итогов референдума мира и стабильности

Жители Мариуполя, сильно пострадавшего от боевых действий, активно принимают участие в выездном голосовании на референдуме о вступлении ДНР в состав РФ,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:17

2022-09-26T20:17

2022-09-26T20:21

мариуполь

россия

референдум в донбассе

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МАРИУПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя, сильно пострадавшего от боевых действий, активно принимают участие в выездном голосовании на референдуме о вступлении ДНР в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. Они рассказывают, что надеются на мир и стабильность.В Мариуполе до сих пор очень много следов от прошедших весной боевых действий - в городе очень сложно найти не пострадавший жилой дом. В то же время уже начато строительство новых зданий. Открываются магазины, работают рынки и общественный транспорт.В оживленных точках города уже четыре дня идет выездное голосование на референдуме."Жители голосуют очень охотно. Специально ищут наши комиссии, ждут дома. Обижаются, если не зайдем", - рассказала РИА Новости руководительница одной из участковых комиссий.В то же время некоторые избиратели хотят дождаться вторника, когда можно будет прийти на участок и "проголосовать в торжественной обстановке", отметила она."Чувствуется, что люди ждали этого много лет", - резюмировали на участке.Это подтверждают и сами избиратели."Мы с 2014 года не связывали свое будущее с Украиной. А когда здесь был полк "Азов"*, мы просто жили в страхе и оккупации. Так что Россию тут ждали много лет", - рассказала РИА Новости одна из избирательниц, женщина средних лет.Большинство избирателей говорят, что после референдума ждут наступления мира и стабильности."Мир - это самое главное. Будет мир - будет и все остальное", - рассказал пожилой избиратель.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819625325.html

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мариуполь, россия, референдум в донбассе