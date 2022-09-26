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Жители Мариуполя ждут от итогов референдума мира и стабильности - РИА Новости, 26.09.2022
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Жители Мариуполя ждут от итогов референдума мира и стабильности
Жители Мариуполя ждут от итогов референдума мира и стабильности - РИА Новости, 26.09.2022
Жители Мариуполя ждут от итогов референдума мира и стабильности
Жители Мариуполя, сильно пострадавшего от боевых действий, активно принимают участие в выездном голосовании на референдуме о вступлении ДНР в состав РФ,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:17
2022-09-26T20:21
мариуполь
россия
референдум в донбассе
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МАРИУПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя, сильно пострадавшего от боевых действий, активно принимают участие в выездном голосовании на референдуме о вступлении ДНР в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. Они рассказывают, что надеются на мир и стабильность.В Мариуполе до сих пор очень много следов от прошедших весной боевых действий - в городе очень сложно найти не пострадавший жилой дом. В то же время уже начато строительство новых зданий. Открываются магазины, работают рынки и общественный транспорт.В оживленных точках города уже четыре дня идет выездное голосование на референдуме."Жители голосуют очень охотно. Специально ищут наши комиссии, ждут дома. Обижаются, если не зайдем", - рассказала РИА Новости руководительница одной из участковых комиссий.В то же время некоторые избиратели хотят дождаться вторника, когда можно будет прийти на участок и "проголосовать в торжественной обстановке", отметила она."Чувствуется, что люди ждали этого много лет", - резюмировали на участке.Это подтверждают и сами избиратели."Мы с 2014 года не связывали свое будущее с Украиной. А когда здесь был полк "Азов"*, мы просто жили в страхе и оккупации. Так что Россию тут ждали много лет", - рассказала РИА Новости одна из избирательниц, женщина средних лет.Большинство избирателей говорят, что после референдума ждут наступления мира и стабильности."Мир - это самое главное. Будет мир - будет и все остальное", - рассказал пожилой избиратель.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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"Настанет мир, стабильность" – жители Мариуполя активно голосуют на референдуме
Жители Мариуполя активно голосуют на референдуме, хотя многие ждут вторника, чтобы торжественно проголосовать на участках
2022-09-26T20:17
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"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя
В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении в состав России. Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов.
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мариуполь, россия, референдум в донбассе
Мариуполь, Россия, Референдум в Донбассе
20:17 26.09.2022 (обновлено: 20:21 26.09.2022)
 
Жители Мариуполя ждут от итогов референдума мира и стабильности

Жители Мариуполя рассказали, что ждут от итогов референдума мира и стабильности

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя, сильно пострадавшего от боевых действий, активно принимают участие в выездном голосовании на референдуме о вступлении ДНР в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. Они рассказывают, что надеются на мир и стабильность.
В Мариуполе до сих пор очень много следов от прошедших весной боевых действий - в городе очень сложно найти не пострадавший жилой дом. В то же время уже начато строительство новых зданий. Открываются магазины, работают рынки и общественный транспорт.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 18:55
Международный наблюдатель заявил о закате демократии на Западе
В оживленных точках города уже четыре дня идет выездное голосование на референдуме.
"Жители голосуют очень охотно. Специально ищут наши комиссии, ждут дома. Обижаются, если не зайдем", - рассказала РИА Новости руководительница одной из участковых комиссий.
В то же время некоторые избиратели хотят дождаться вторника, когда можно будет прийти на участок и "проголосовать в торжественной обстановке", отметила она.
"Чувствуется, что люди ждали этого много лет", - резюмировали на участке.
Это подтверждают и сами избиратели.
"Мы с 2014 года не связывали свое будущее с Украиной. А когда здесь был полк "Азов"*, мы просто жили в страхе и оккупации. Так что Россию тут ждали много лет", - рассказала РИА Новости одна из избирательниц, женщина средних лет.
Большинство избирателей говорят, что после референдума ждут наступления мира и стабильности.
"Мир - это самое главное. Будет мир - будет и все остальное", - рассказал пожилой избиратель.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Повседневная жизнь в Мариуполе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.

Граффити на стене средней школы №5 в Мариуполе
1 из 12

Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.

Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя
2 из 12

Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.

Строительные работы возле драматического театра в Мариуполе
3 из 12

Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.

Женщина ест чебурек во дворе дома в Мариуполе
4 из 12

К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.

Мальчик катается на велосипеде в Мариуполе
5 из 12

До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.

Пункт обмена валют на улице в Мариуполе
6 из 12

Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.

Женщина сидит на улице в центре Мариуполя
7 из 12

Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПокупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя.
Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя
8 из 12
Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУличная торговля в центре Мариуполя.
Уличная торговля в центре Мариуполя
9 из 12
Уличная торговля в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.

Горожане загорают на городском пляже в Мариуполе
10 из 12

Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.

Мужчина с собакой на городском пляже в Мариуполе
11 из 12

Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.

Люди в общественном транспорте на улице Мариуполя
12 из 12

Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Мариуполь восстанавливается: по городу на велосипедах носятся дети, коммунальщики убирают улицы, строители возводят новые кварталы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Практически в каждом районе заработали рынки, где можно купить товары первой необходимости. Курсирует общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Специалисты из Санкт-Петербурга восстановят в Мариуполе 29 объектов, в том числе займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 12

К началу отопительного сезона предстоит решить проблему жилья. Те дома, которые можно спасти, отремонтируют.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 12

До наступления осени остались считаные дни, и к новому учебному году нужно подготовить школы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Пункт обмена валют на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Полностью же восстановить город российские власти намерены за три года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 12
Покупатели на стихийном рынке в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 12
Уличная торговля в центре Мариуполя.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Пляжный сезон в городе начался с опозданием, так как городской пляж пришлось расчищать от мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Зато теперь загорать и купаться в волнах теплого Азовского моря можно без опасений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Петербург передает Мариуполю сто автобусов, более 30 из них уже на месте и перевозят людей. В следующем году планируют возобновить и трамвайное движение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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МариупольРоссияРеферендум в Донбассе
 
 
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