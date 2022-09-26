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Явка в Херсонской области составила 63,58 процента по итогам четвертого дня - РИА Новости, 26.09.2022
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Явка в Херсонской области составила 63,58 процента по итогам четвертого дня
Явка в Херсонской области составила 63,58 процента по итогам четвертого дня - РИА Новости, 26.09.2022
Явка в Херсонской области составила 63,58 процента по итогам четвертого дня
По итогам четвертого дня голосования на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации явка составила 63,58 процентов от... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:04
2022-09-26T20:04
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. По итогам четвертого дня голосования на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации явка составила 63,58 процентов от списочного состава избирателей, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."По итогам четвертого дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 63,58", - сказала Захарова.Ранее избирком сообщал, что в списках избирателей Херсонской области 750 тысяч человек.
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херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях
20:04 26.09.2022
 
Явка в Херсонской области составила 63,58 процента по итогам четвертого дня

Явка по итогам четвертого дня референдума в Херсонской области составила 63,58 процента

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкНа референдуме
На референдуме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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На референдуме. Архивное фото
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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. По итогам четвертого дня голосования на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации явка составила 63,58 процентов от списочного состава избирателей, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"По итогам четвертого дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 63,58", - сказала Захарова.
Ранее избирком сообщал, что в списках избирателей Херсонской области 750 тысяч человек.
Местный житель голосует на выездном избирательном участке в поселке Грачево в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 20:01
Явка в ЛНР составила 83,61 процента по итогам четвертого дня
 
Херсонская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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