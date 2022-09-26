https://ria.ru/20220926/referendum-1819642329.html

Явка в Херсонской области составила 63,58 процента по итогам четвертого дня

Явка в Херсонской области составила 63,58 процента по итогам четвертого дня - РИА Новости, 26.09.2022

Явка в Херсонской области составила 63,58 процента по итогам четвертого дня

По итогам четвертого дня голосования на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации явка составила 63,58 процентов от... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:04

2022-09-26T20:04

2022-09-26T20:04

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. По итогам четвертого дня голосования на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации явка составила 63,58 процентов от списочного состава избирателей, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."По итогам четвертого дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 63,58", - сказала Захарова.Ранее избирком сообщал, что в списках избирателей Херсонской области 750 тысяч человек.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819641672.html

херсонская область

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херсонская область , референдумы на освобожденных территориях