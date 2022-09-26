https://ria.ru/20220926/referendum-1819625325.html

Международный наблюдатель заявил о закате демократии на Западе

Международный наблюдатель заявил о закате демократии на Западе - РИА Новости, 26.09.2022

Международный наблюдатель заявил о закате демократии на Западе

Референдум о вхождении в состав РФ соответствует всем требованиям демократии, закат которой наблюдается на Западе, считает международный наблюдатель из Испании... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:55

2022-09-26T18:55

2022-09-26T18:55

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россия

донбасс

испания

нато

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Референдум о вхождении в состав РФ соответствует всем требованиям демократии, закат которой наблюдается на Западе, считает международный наблюдатель из Испании Фернандо Морагон."Референдум соответствует всем требованиям демократии… Запад не представляет себе, что происходит на самом деле. У них мы наблюдаем закат демократии, а то что видим здесь – это и есть настоящая демократия", - сказал на брифинге Морагон.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819494535.html

https://ria.ru/20220923/demokratiya-1818971185.html

россия

донбасс

испания

луганская народная республика

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в мире, россия, донбасс, испания, нато, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях