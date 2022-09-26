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Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР

Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022

Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР

Жители поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике рассказали, чего ждут от референдума о вхождении в состав России. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:09

2022-09-26T18:09

2022-09-26T20:43

политика

луганская народная республика

россия

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

референдум

днр

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Жители поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике рассказали, чего ждут от референдума о вхождении в состав России.Голосование о присоединении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей началось в пятницу. Оно продлится пять дней, до 27 сентября. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.По последним данным в ДНР и ЛНР явка превысила 77 и 76 процентов соответственно, в Запорожской области — 51,55 процента, в Херсонской области преодолела порог в 50 процентов. В избирательных комиссиях заявляли, что референдумы можно считать состоявшимися.

луганская народная республика

россия

запорожская область

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"За воссоединение с Россией!": референдум в ЛДНР и соседних областях Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вхождение в состав РФ обезопасит территории и "восстановит справедливость", считают жители поселка городского типа Новотошковское. На сегодняшний день явка в регионах превышает 70 процентов. Избиратели уверены, что после голосования начнется новая страница истории, "без коррупции и фашизма". 2022-09-26T18:09 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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