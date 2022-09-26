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Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР
Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР
Жители поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике рассказали, чего ждут от референдума о вхождении в состав России. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:09
2022-09-26T18:09
2022-09-26T20:43
политика
луганская народная республика
россия
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум
днр
лнр
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Жители поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике рассказали, чего ждут от референдума о вхождении в состав России.Голосование о присоединении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей началось в пятницу. Оно продлится пять дней, до 27 сентября. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.По последним данным в ДНР и ЛНР явка превысила 77 и 76 процентов соответственно, в Запорожской области — 51,55 процента, в Херсонской области преодолела порог в 50 процентов. В избирательных комиссиях заявляли, что референдумы можно считать состоявшимися.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"За воссоединение с Россией!": референдум в ЛДНР и соседних областях
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вхождение в состав РФ обезопасит территории и "восстановит справедливость", считают жители поселка городского типа Новотошковское. На сегодняшний день явка в регионах превышает 70 процентов. Избиратели уверены, что после голосования начнется новая страница истории, "без коррупции и фашизма".
2022-09-26T18:09
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PT1M06S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, луганская народная республика, россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум, днр, лнр, видео, видео
Политика, Луганская Народная Республика, Россия, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум, ДНР, ЛНР, Видео