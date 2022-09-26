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Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
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Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР
Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР
Жители поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике рассказали, чего ждут от референдума о вхождении в состав России. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:09
2022-09-26T20:43
политика
луганская народная республика
россия
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум
днр
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Жители поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике рассказали, чего ждут от референдума о вхождении в состав России.Голосование о присоединении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей началось в пятницу. Оно продлится пять дней, до 27 сентября. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.По последним данным в ДНР и ЛНР явка превысила 77 и 76 процентов соответственно, в Запорожской области — 51,55 процента, в Херсонской области преодолела порог в 50 процентов. В избирательных комиссиях заявляли, что референдумы можно считать состоявшимися.
луганская народная республика
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"За воссоединение с Россией!": референдум в ЛДНР и соседних областях
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вхождение в состав РФ обезопасит территории и "восстановит справедливость", считают жители поселка городского типа Новотошковское. На сегодняшний день явка в регионах превышает 70 процентов. Избиратели уверены, что после голосования начнется новая страница истории, "без коррупции и фашизма".
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политика, луганская народная республика, россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум, днр, лнр, видео, видео
Политика, Луганская Народная Республика, Россия, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум, ДНР, ЛНР, Видео
Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР
Жители поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике рассказали, чего ждут от референдума о вхождении в состав России.
2022-09-26T18:09
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18:09 26.09.2022 (обновлено: 20:43 26.09.2022)
 

Как проходит четвертый день референдумов в ДНР и ЛНР

Читать ria.ru в
Жители поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике рассказали, чего ждут от референдума о вхождении в состав России.
Голосование о присоединении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей началось в пятницу. Оно продлится пять дней, до 27 сентября. Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
По последним данным в ДНР и ЛНР явка превысила 77 и 76 процентов соответственно, в Запорожской области — 51,55 процента, в Херсонской области преодолела порог в 50 процентов. В избирательных комиссиях заявляли, что референдумы можно считать состоявшимися.
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендумДНРЛНРВидео
 
 
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