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В Херсоне заключенные в СИЗО проголосовали на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022
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В Херсоне заключенные в СИЗО проголосовали на референдуме
В Херсоне заключенные в СИЗО проголосовали на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022
В Херсоне заключенные в СИЗО проголосовали на референдуме
Граждане, находящиеся под следствием и отбывающие наказание в Следственном изоляторе №1 в Херсоне проголосовали в понедельник на референдуме по вопросу... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:07
2022-09-26T18:07
референдум
референдумы на освобожденных территориях
россия
украина
херсон
херсонская область
в мире
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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Граждане, находящиеся под следствием и отбывающие наказание в Следственном изоляторе №1 в Херсоне проголосовали в понедельник на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации, они рассказали журналистам, что отдали свои голоса за мирное будущее и процветание региона.Заключенный Роман рассказал журналистам, что сделал свой выбор, поскольку уверен, что после воссоединения с Россией, в регионе прекратятся военные действия, а Херсонская область получит дополнительный импульс для развития. Он осужден за разбой, но надеется, что его дело будет пересмотрено, поскольку признает свою вину и раскаивается в содеянном, он уверен, что его пребывание в СИЗО не будет долгим."Я хотел бы выразить свою гражданскую позицию на референдуме. Уверен, что с Россией мы будем жить лучше, Херсонщину присоединят к Крыму и у нас будет выход к морю, и мы станем богатым регионом. Я рад происходящему, я рад, что участвую в этих событиях... Думаю, что все будет хорошо. Хочется, чтобы не умирали люди, чтобы закончилась эта война, я думаю, референдум это всё решит, люди выберут правильную позицию. Мы будем с Россией, мы - братский народ, мы не должны воевать", - сказал Роман.С ним согласен другой заключенный Сергей, он также надеется, что воссоединение с Россией будет способствовать установлению мира в регионе. "Я доволен, что мы соединяемся и будем большой страной… Я хочу жить в России, доволен этой страной, … хочу, чтобы соединились с этой страной и закончились военные действия", - сказал он.Всего в херсонском СИЗО находятся под стражей 294 человека, сообщил журналистам сотрудник службы исполнения наказаний. По его словам, в СИЗО находятся граждане Украины, которые преступили закон на территории Украины, так и те, кто был осужден в России и были отправлены в Херсон отбывать наказание, поскольку являлись гражданами Украины."Сложностей при организации голосования никаких не было, люди хотели голосовать, ждали этого референдума, совершенно добровольно сделали свой выбор, но вы это и сами видели", - сказал сотрудник СИЗО журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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референдум, референдумы на освобожденных территориях, россия, украина, херсон, херсонская область , в мире
Референдум, Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Украина, Херсон, Херсонская область , В мире
18:07 26.09.2022
 
В Херсоне заключенные в СИЗО проголосовали на референдуме

В Херсоне заключенные в СИЗО №1 проголосовали на референдуме о вхождении в состав России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении Херсонской области к России
Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении Херсонской области к России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении Херсонской области к России. Архивное фото
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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Граждане, находящиеся под следствием и отбывающие наказание в Следственном изоляторе №1 в Херсоне проголосовали в понедельник на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации, они рассказали журналистам, что отдали свои голоса за мирное будущее и процветание региона.
Заключенный Роман рассказал журналистам, что сделал свой выбор, поскольку уверен, что после воссоединения с Россией, в регионе прекратятся военные действия, а Херсонская область получит дополнительный импульс для развития. Он осужден за разбой, но надеется, что его дело будет пересмотрено, поскольку признает свою вину и раскаивается в содеянном, он уверен, что его пребывание в СИЗО не будет долгим.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 16:42Специальная военная операция на Украине
В ОП назвали Зеленского главным распространителем фейков о референдуме
"Я хотел бы выразить свою гражданскую позицию на референдуме. Уверен, что с Россией мы будем жить лучше, Херсонщину присоединят к Крыму и у нас будет выход к морю, и мы станем богатым регионом. Я рад происходящему, я рад, что участвую в этих событиях... Думаю, что все будет хорошо. Хочется, чтобы не умирали люди, чтобы закончилась эта война, я думаю, референдум это всё решит, люди выберут правильную позицию. Мы будем с Россией, мы - братский народ, мы не должны воевать", - сказал Роман.
С ним согласен другой заключенный Сергей, он также надеется, что воссоединение с Россией будет способствовать установлению мира в регионе. "Я доволен, что мы соединяемся и будем большой страной… Я хочу жить в России, доволен этой страной, … хочу, чтобы соединились с этой страной и закончились военные действия", - сказал он.
Всего в херсонском СИЗО находятся под стражей 294 человека, сообщил журналистам сотрудник службы исполнения наказаний. По его словам, в СИЗО находятся граждане Украины, которые преступили закон на территории Украины, так и те, кто был осужден в России и были отправлены в Херсон отбывать наказание, поскольку являлись гражданами Украины.
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 15:31
В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума
"Сложностей при организации голосования никаких не было, люди хотели голосовать, ждали этого референдума, совершенно добровольно сделали свой выбор, но вы это и сами видели", - сказал сотрудник СИЗО журналистам.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
РеферендумРеферендумы на освобожденных территорияхРоссияУкраинаХерсонХерсонская областьВ мире
 
 
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