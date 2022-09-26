В Херсоне заключенные в СИЗО проголосовали на референдуме

ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Граждане, находящиеся под следствием и отбывающие наказание в Следственном изоляторе №1 в Херсоне проголосовали в понедельник на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации, они рассказали журналистам, что отдали свои голоса за мирное будущее и процветание региона.Заключенный Роман рассказал журналистам, что сделал свой выбор, поскольку уверен, что после воссоединения с Россией, в регионе прекратятся военные действия, а Херсонская область получит дополнительный импульс для развития. Он осужден за разбой, но надеется, что его дело будет пересмотрено, поскольку признает свою вину и раскаивается в содеянном, он уверен, что его пребывание в СИЗО не будет долгим."Я хотел бы выразить свою гражданскую позицию на референдуме. Уверен, что с Россией мы будем жить лучше, Херсонщину присоединят к Крыму и у нас будет выход к морю, и мы станем богатым регионом. Я рад происходящему, я рад, что участвую в этих событиях... Думаю, что все будет хорошо. Хочется, чтобы не умирали люди, чтобы закончилась эта война, я думаю, референдум это всё решит, люди выберут правильную позицию. Мы будем с Россией, мы - братский народ, мы не должны воевать", - сказал Роман.С ним согласен другой заключенный Сергей, он также надеется, что воссоединение с Россией будет способствовать установлению мира в регионе. "Я доволен, что мы соединяемся и будем большой страной… Я хочу жить в России, доволен этой страной, … хочу, чтобы соединились с этой страной и закончились военные действия", - сказал он.Всего в херсонском СИЗО находятся под стражей 294 человека, сообщил журналистам сотрудник службы исполнения наказаний. По его словам, в СИЗО находятся граждане Украины, которые преступили закон на территории Украины, так и те, кто был осужден в России и были отправлены в Херсон отбывать наказание, поскольку являлись гражданами Украины."Сложностей при организации голосования никаких не было, люди хотели голосовать, ждали этого референдума, совершенно добровольно сделали свой выбор, но вы это и сами видели", - сказал сотрудник СИЗО журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении Херсонской области к России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Граждане, находящиеся под следствием и отбывающие наказание в Следственном изоляторе №1 в Херсоне проголосовали в понедельник на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации, они рассказали журналистам, что отдали свои голоса за мирное будущее и процветание региона.
Заключенный Роман рассказал журналистам, что сделал свой выбор, поскольку уверен, что после воссоединения с Россией, в регионе прекратятся военные действия, а Херсонская область получит дополнительный импульс для развития. Он осужден за разбой, но надеется, что его дело будет пересмотрено, поскольку признает свою вину и раскаивается в содеянном, он уверен, что его пребывание в СИЗО не будет долгим.
"Я хотел бы выразить свою гражданскую позицию на референдуме. Уверен, что с Россией мы будем жить лучше, Херсонщину присоединят к Крыму и у нас будет выход к морю, и мы станем богатым регионом. Я рад происходящему, я рад, что участвую в этих событиях... Думаю, что все будет хорошо. Хочется, чтобы не умирали люди, чтобы закончилась эта война, я думаю, референдум это всё решит, люди выберут правильную позицию. Мы будем с Россией, мы - братский народ, мы не должны воевать", - сказал Роман.
С ним согласен другой заключенный Сергей, он также надеется, что воссоединение с Россией будет способствовать установлению мира в регионе. "Я доволен, что мы соединяемся и будем большой страной… Я хочу жить в России, доволен этой страной, … хочу, чтобы соединились с этой страной и закончились военные действия", - сказал он.
Всего в херсонском СИЗО находятся под стражей 294 человека, сообщил журналистам сотрудник службы исполнения наказаний. По его словам, в СИЗО находятся граждане Украины, которые преступили закон на территории Украины, так и те, кто был осужден в России и были отправлены в Херсон отбывать наказание, поскольку являлись гражданами Украины.
"Сложностей при организации голосования никаких не было, люди хотели голосовать, ждали этого референдума, совершенно добровольно сделали свой выбор, но вы это и сами видели", - сказал сотрудник СИЗО журналистам.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
1 из 14
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
2 из 14
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
4 из 14
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.