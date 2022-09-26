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В Херсоне заключенные в СИЗО проголосовали на референдуме

В Херсоне заключенные в СИЗО проголосовали на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022

В Херсоне заключенные в СИЗО проголосовали на референдуме

Граждане, находящиеся под следствием и отбывающие наказание в Следственном изоляторе №1 в Херсоне проголосовали в понедельник на референдуме по вопросу... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:07

2022-09-26T18:07

2022-09-26T18:07

референдум

референдумы на освобожденных территориях

россия

украина

херсон

херсонская область

в мире

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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Граждане, находящиеся под следствием и отбывающие наказание в Следственном изоляторе №1 в Херсоне проголосовали в понедельник на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации, они рассказали журналистам, что отдали свои голоса за мирное будущее и процветание региона.Заключенный Роман рассказал журналистам, что сделал свой выбор, поскольку уверен, что после воссоединения с Россией, в регионе прекратятся военные действия, а Херсонская область получит дополнительный импульс для развития. Он осужден за разбой, но надеется, что его дело будет пересмотрено, поскольку признает свою вину и раскаивается в содеянном, он уверен, что его пребывание в СИЗО не будет долгим."Я хотел бы выразить свою гражданскую позицию на референдуме. Уверен, что с Россией мы будем жить лучше, Херсонщину присоединят к Крыму и у нас будет выход к морю, и мы станем богатым регионом. Я рад происходящему, я рад, что участвую в этих событиях... Думаю, что все будет хорошо. Хочется, чтобы не умирали люди, чтобы закончилась эта война, я думаю, референдум это всё решит, люди выберут правильную позицию. Мы будем с Россией, мы - братский народ, мы не должны воевать", - сказал Роман.С ним согласен другой заключенный Сергей, он также надеется, что воссоединение с Россией будет способствовать установлению мира в регионе. "Я доволен, что мы соединяемся и будем большой страной… Я хочу жить в России, доволен этой страной, … хочу, чтобы соединились с этой страной и закончились военные действия", - сказал он.Всего в херсонском СИЗО находятся под стражей 294 человека, сообщил журналистам сотрудник службы исполнения наказаний. По его словам, в СИЗО находятся граждане Украины, которые преступили закон на территории Украины, так и те, кто был осужден в России и были отправлены в Херсон отбывать наказание, поскольку являлись гражданами Украины."Сложностей при организации голосования никаких не было, люди хотели голосовать, ждали этого референдума, совершенно добровольно сделали свой выбор, но вы это и сами видели", - сказал сотрудник СИЗО журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/feyki-1819581345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

референдум, референдумы на освобожденных территориях, россия, украина, херсон, херсонская область , в мире