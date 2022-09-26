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Наблюдатель заявил, что не видел давления на голосовавших на референдуме
Наблюдатель заявил, что не видел давления на голосовавших на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022
Наблюдатель заявил, что не видел давления на голосовавших на референдуме
Международный наблюдатель на референдуме в ЛНР и Запорожской области Роман Блашко заявил, что не был свидетелем оказания давления на голосовании. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:56
2022-09-26T16:56
2022-09-26T16:56
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милош земан
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референдум в донбассе
запорожская область
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель на референдуме в ЛНР и Запорожской области Роман Блашко заявил, что не был свидетелем оказания давления на голосовании."Я не согласен с нашим президентом Чешской Республики Земаном, который заявил, что люди голосуют под давлением оружия. Я не знаю о таких событиях, не видел", — сказал Блашко в ходе программы "Время покажет" на Первом канале.Раннее президент Чехии Милош Земан заявлял, что после вхождения в состав РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, в случае нападения на них противника, Россия может применить ядерное оружие, что соответствует ядерной доктрине страны. При этом Земан заявил, что результаты данных референдумов не будут признаны за рубежом, так как на жителей регионов оказывается силовое давление.
https://ria.ru/20220925/chekhiya-1819390636.html
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в мире, милош земан, россия, референдум в донбассе, запорожская область, луганская народная республика
В мире, Милош Земан, Россия, Референдум в Донбассе, Запорожская область, Луганская Народная Республика
Наблюдатель заявил, что не видел давления на голосовавших на референдуме
Наблюдатель опроверг заявление президента Земана о давлении на избирателей на референдуме