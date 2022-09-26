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Глава избиркома Запорожской области призвала жителей голосовать на участках - РИА Новости, 26.09.2022
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Глава избиркома Запорожской области призвала жителей голосовать на участках
Глава избиркома Запорожской области призвала жителей голосовать на участках - РИА Новости, 26.09.2022
Глава избиркома Запорожской области призвала жителей голосовать на участках
Жители Запорожской области могут прийти на избирательные участки для голосования на референдуме 27 сентября, все меры безопасности обеспечены, заявила... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:37
2022-09-26T16:37
в мире
запорожская область
россия
луганская народная республика
владимир путин
референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Жители Запорожской области могут прийти на избирательные участки для голосования на референдуме 27 сентября, все меры безопасности обеспечены, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Уважаемые жители Запорожской области, голосование на референдуме идет полным ходом и уже завтра, 27 сентября, будут открыты все избирательные участки. Мы готовы встретить избирателей в 8.00 до 16.00 часов. Предприняты все меры безопасности, обеспечен правопорядок",- сказала Катющенко.Председатель отметила, что за ходом голосования будут следить международные наблюдатели.С 23 сентября проходит выездное голосование. По данным избиркома, уже проголосовало более 50% избирателей, отмечается высокая явка.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, запорожская область, россия, луганская народная республика, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Запорожская область, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Референдумы на освобожденных территориях
16:37 26.09.2022
 
Глава избиркома Запорожской области призвала жителей голосовать на участках

Глава избиркома Запорожской области Катющенко позвала жителей на участки для голосования

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России в Мелитополе
Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Жители Запорожской области могут прийти на избирательные участки для голосования на референдуме 27 сентября, все меры безопасности обеспечены, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
"Уважаемые жители Запорожской области, голосование на референдуме идет полным ходом и уже завтра, 27 сентября, будут открыты все избирательные участки. Мы готовы встретить избирателей в 8.00 до 16.00 часов. Предприняты все меры безопасности, обеспечен правопорядок",- сказала Катющенко.
Избирательный участок, где проходит голосование на референдумах - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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В ЛНР на референдуме проголосовали около 98 процентов военнослужащих
Председатель отметила, что за ходом голосования будут следить международные наблюдатели.
С 23 сентября проходит выездное голосование. По данным избиркома, уже проголосовало более 50% избирателей, отмечается высокая явка.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В миреЗапорожская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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