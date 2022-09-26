https://ria.ru/20220926/referendum-1819580347.html

Глава избиркома Запорожской области призвала жителей голосовать на участках

Глава избиркома Запорожской области призвала жителей голосовать на участках - РИА Новости, 26.09.2022

Глава избиркома Запорожской области призвала жителей голосовать на участках

Жители Запорожской области могут прийти на избирательные участки для голосования на референдуме 27 сентября, все меры безопасности обеспечены, заявила... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:37

2022-09-26T16:37

2022-09-26T16:37

в мире

запорожская область

россия

луганская народная республика

владимир путин

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819442267_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_f9d5167a9aa6f2d0a0bf17ea3069ee26.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Жители Запорожской области могут прийти на избирательные участки для голосования на референдуме 27 сентября, все меры безопасности обеспечены, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Уважаемые жители Запорожской области, голосование на референдуме идет полным ходом и уже завтра, 27 сентября, будут открыты все избирательные участки. Мы готовы встретить избирателей в 8.00 до 16.00 часов. Предприняты все меры безопасности, обеспечен правопорядок",- сказала Катющенко.Председатель отметила, что за ходом голосования будут следить международные наблюдатели.С 23 сентября проходит выездное голосование. По данным избиркома, уже проголосовало более 50% избирателей, отмечается высокая явка.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819577539.html

https://ria.ru/20220926/aparteid-1819479589.html

запорожская область

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, россия, луганская народная республика, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях