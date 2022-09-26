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Политолог из Франции назвал референдум лучшим решением конфликта в Донбассе
Политолог из Франции назвал референдум лучшим решением конфликта в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022
Политолог из Франции назвал референдум лучшим решением конфликта в Донбассе
Международный наблюдатель из Франции, политолог Пьер-Эммануэль Томанн, работающий на голосовании в Луганской Народной Республике, считает референдум по вопросу... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:44
2022-09-26T15:44
2022-09-26T16:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
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франция
в мире
нато
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Международный наблюдатель из Франции, политолог Пьер-Эммануэль Томанн, работающий на голосовании в Луганской Народной Республике, считает референдум по вопросу о вхождении в состав России лучшим решением конфликта в Донбассе."Это большое историческое событие... Это наивысшая форма демократии. Именно референдум, я считаю, лучшее решение в данном конфликте", — заявил он.Ранее стало известно, что в ДНР и ЛНР явка превысила 77 и 76 процентов соответственно, в Запорожской области — 51,55%, в Херсонской области преодолела порог в 50 процентов. В избирательных комиссиях заявляли, что референдумы можно считать состоявшимися.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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владимир путин, россия, донбасс, франция, в мире, нато, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Франция, В мире, НАТО, Референдум в Донбассе
15:44 26.09.2022 (обновлено: 16:14 26.09.2022)
Политолог из Франции назвал референдум лучшим решением конфликта в Донбассе
Наблюдатель из Франции Томанн назвал референдум лучшим решением конфликта в Донбассе