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Политолог из Франции назвал референдум лучшим решением конфликта в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/referendum-1819555760.html
Политолог из Франции назвал референдум лучшим решением конфликта в Донбассе
Политолог из Франции назвал референдум лучшим решением конфликта в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022
Политолог из Франции назвал референдум лучшим решением конфликта в Донбассе
Международный наблюдатель из Франции, политолог Пьер-Эммануэль Томанн, работающий на голосовании в Луганской Народной Республике, считает референдум по вопросу... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:44
2022-09-26T16:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донбасс
франция
в мире
нато
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Международный наблюдатель из Франции, политолог Пьер-Эммануэль Томанн, работающий на голосовании в Луганской Народной Республике, считает референдум по вопросу о вхождении в состав России лучшим решением конфликта в Донбассе."Это большое историческое событие... Это наивысшая форма демократии. Именно референдум, я считаю, лучшее решение в данном конфликте", — заявил он.Ранее стало известно, что в ДНР и ЛНР явка превысила 77 и 76 процентов соответственно, в Запорожской области — 51,55%, в Херсонской области преодолела порог в 50 процентов. В избирательных комиссиях заявляли, что референдумы можно считать состоявшимися.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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владимир путин, россия, донбасс, франция, в мире, нато, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Франция, В мире, НАТО, Референдум в Донбассе
15:44 26.09.2022 (обновлено: 16:14 26.09.2022)
 
Политолог из Франции назвал референдум лучшим решением конфликта в Донбассе

Наблюдатель из Франции Томанн назвал референдум лучшим решением конфликта в Донбассе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГолосование на референдумах о присоединении к России новых территорий
Голосование на референдумах о присоединении к России новых территорий - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Голосование на референдумах о присоединении к России новых территорий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Международный наблюдатель из Франции, политолог Пьер-Эммануэль Томанн, работающий на голосовании в Луганской Народной Республике, считает референдум по вопросу о вхождении в состав России лучшим решением конфликта в Донбассе.
"Это большое историческое событие... Это наивысшая форма демократии. Именно референдум, я считаю, лучшее решение в данном конфликте", — заявил он.
Ранее стало известно, что в ДНР и ЛНР явка превысила 77 и 76 процентов соответственно, в Запорожской области — 51,55%, в Херсонской области преодолела порог в 50 процентов. В избирательных комиссиях заявляли, что референдумы можно считать состоявшимися.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонбассФранцияВ миреНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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