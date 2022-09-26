Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/referendum-1819551524.html
В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума
В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума - РИА Новости, 26.09.2022
В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума
В Запорожской области задержаны несколько человек, призывавших к экстремизму в дни проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:31
2022-09-26T15:46
в мире
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818669766_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_9e1a8802001a34625e46a9b55bc9d657.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Запорожской области задержаны несколько человек, призывавших к экстремизму в дни проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Достаточно эффективно работает служба безопасности - у нас есть целый ряд задержанных, тех, кто призывал к экстремистским действиям, кто так или иначе, напрямую или косвенно, участвовал в экстремистской деятельности. Эти люди сейчас задержаны, дальнейшую их судьбу будем определять уже посредством действующего внутри у нас законодательства", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220926/referendum-1819531784.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818669766_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9ecd35157ffdebdf82d4ad167c0da604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Евгений Балицкий
15:31 26.09.2022 (обновлено: 15:46 26.09.2022)
 
В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума

В Запорожской области задержали несколько человек, призывавших к срыву референдума

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПереносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Запорожской области задержаны несколько человек, призывавших к экстремизму в дни проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Достаточно эффективно работает служба безопасности - у нас есть целый ряд задержанных, тех, кто призывал к экстремистским действиям, кто так или иначе, напрямую или косвенно, участвовал в экстремистской деятельности. Эти люди сейчас задержаны, дальнейшую их судьбу будем определять уже посредством действующего внутри у нас законодательства", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Сотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования в Чернобаевке - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:37
Референдум в Запорожской области проходит штатно, заявил наблюдатель
 
В миреЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала