https://ria.ru/20220926/referendum-1819551524.html
В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума
В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума - РИА Новости, 26.09.2022
В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума
В Запорожской области задержаны несколько человек, призывавших к экстремизму в дни проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:31
2022-09-26T15:31
2022-09-26T15:46
в мире
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818669766_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_9e1a8802001a34625e46a9b55bc9d657.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Запорожской области задержаны несколько человек, призывавших к экстремизму в дни проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Достаточно эффективно работает служба безопасности - у нас есть целый ряд задержанных, тех, кто призывал к экстремистским действиям, кто так или иначе, напрямую или косвенно, участвовал в экстремистской деятельности. Эти люди сейчас задержаны, дальнейшую их судьбу будем определять уже посредством действующего внутри у нас законодательства", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220926/referendum-1819531784.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818669766_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9ecd35157ffdebdf82d4ad167c0da604.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Евгений Балицкий
15:31 26.09.2022 (обновлено: 15:46 26.09.2022)
В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума
В Запорожской области задержали несколько человек, призывавших к срыву референдума