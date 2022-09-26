https://ria.ru/20220926/referendum-1819551524.html

В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума

В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума - РИА Новости, 26.09.2022

В Запорожской области задержали людей, призывавших к срыву референдума

В Запорожской области задержаны несколько человек, призывавших к экстремизму в дни проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:31

2022-09-26T15:31

2022-09-26T15:46

в мире

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

евгений балицкий

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Запорожской области задержаны несколько человек, призывавших к экстремизму в дни проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Достаточно эффективно работает служба безопасности - у нас есть целый ряд задержанных, тех, кто призывал к экстремистским действиям, кто так или иначе, напрямую или косвенно, участвовал в экстремистской деятельности. Эти люди сейчас задержаны, дальнейшую их судьбу будем определять уже посредством действующего внутри у нас законодательства", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220926/referendum-1819531784.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий