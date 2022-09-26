https://ria.ru/20220926/referendum-1819538470.html

Оценки Западом референдумов не собьют Россию с пути, заявил Рябков

Оценки Западом референдумов не собьют Россию с пути, заявил Рябков - РИА Новости, 26.09.2022

Оценки Западом референдумов не собьют Россию с пути, заявил Рябков

Оценки со стороны Запада референдумов в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях и возможные санкции не сбивают Россию с пути, а лишь... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:53

2022-09-26T14:53

2022-09-26T15:00

россия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донбасс

запорожская область

евросоюз

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Оценки со стороны Запада референдумов в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях и возможные санкции не сбивают Россию с пути, а лишь укрепляют ее решимость в достижении целей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наиболее оголтелые деятели антироссийского толка переполняют ЕС-овские кабинеты, руководят многими политическими партиями в разных странах, возглавляют правительства. Это нам тоже видно, но это не сбивает нас с пути, это укрепляет нашу твердую решимость двигаться вперед и обеспечить в полном объеме достижение тех целей, которые сформулировал перед нами президент и над которыми работают сейчас все те, кто помогает проводить референдумы…", - сказал он в эфире Первого канала.Рябков заметил, высказываясь по теме санкций, что "мы слышали очередные попытки шантажировать нас новыми санкциями, но эти попытки были и раньше: санкционный прессинг себя исчерпал концептуально и материально". Таким образом он ответил на вопрос о возможных санкциях в отношении России в связи с референдумами.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/nablyudatel-1819347753.html

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819537053.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, запорожская область, евросоюз, нато