Рейтинг@Mail.ru
Оценки Западом референдумов не собьют Россию с пути, заявил Рябков - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/referendum-1819538470.html
Оценки Западом референдумов не собьют Россию с пути, заявил Рябков
Оценки Западом референдумов не собьют Россию с пути, заявил Рябков - РИА Новости, 26.09.2022
Оценки Западом референдумов не собьют Россию с пути, заявил Рябков
Оценки со стороны Запада референдумов в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях и возможные санкции не сбивают Россию с пути, а лишь... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:53
2022-09-26T15:00
россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
запорожская область
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819526555_0:67:3073:1796_1920x0_80_0_0_d3d89c3432bbfb375db49fef0f2be4ff.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Оценки со стороны Запада референдумов в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях и возможные санкции не сбивают Россию с пути, а лишь укрепляют ее решимость в достижении целей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наиболее оголтелые деятели антироссийского толка переполняют ЕС-овские кабинеты, руководят многими политическими партиями в разных странах, возглавляют правительства. Это нам тоже видно, но это не сбивает нас с пути, это укрепляет нашу твердую решимость двигаться вперед и обеспечить в полном объеме достижение тех целей, которые сформулировал перед нами президент и над которыми работают сейчас все те, кто помогает проводить референдумы…", - сказал он в эфире Первого канала.Рябков заметил, высказываясь по теме санкций, что "мы слышали очередные попытки шантажировать нас новыми санкциями, но эти попытки были и раньше: санкционный прессинг себя исчерпал концептуально и материально". Таким образом он ответил на вопрос о возможных санкциях в отношении России в связи с референдумами.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/nablyudatel-1819347753.html
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819537053.html
россия
донбасс
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819526555_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_80179a43ccb6e7fd9a4488bfa1d21e91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, запорожская область, евросоюз, нато
Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Донбасс, Запорожская область, Евросоюз, НАТО
14:53 26.09.2022 (обновлено: 15:00 26.09.2022)
 
Оценки Западом референдумов не собьют Россию с пути, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: оценки Западом референдумов и санкции не собьют Россию с пути

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГолосование в России на референдумах о присоединении к РФ новых территорий
Голосование в России на референдумах о присоединении к РФ новых территорий - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Голосование в России на референдумах о присоединении к РФ новых территорий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Оценки со стороны Запада референдумов в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях и возможные санкции не сбивают Россию с пути, а лишь укрепляют ее решимость в достижении целей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наиболее оголтелые деятели антироссийского толка переполняют ЕС-овские кабинеты, руководят многими политическими партиями в разных странах, возглавляют правительства. Это нам тоже видно, но это не сбивает нас с пути, это укрепляет нашу твердую решимость двигаться вперед и обеспечить в полном объеме достижение тех целей, которые сформулировал перед нами президент и над которыми работают сейчас все те, кто помогает проводить референдумы…", - сказал он в эфире Первого канала.
Беджик иностранного наблюдателя на референдуме - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 16:38
Международный наблюдатель из ЮАР заявил о праве Донбасса на референдум
Рябков заметил, высказываясь по теме санкций, что "мы слышали очередные попытки шантажировать нас новыми санкциями, но эти попытки были и раньше: санкционный прессинг себя исчерпал концептуально и материально". Таким образом он ответил на вопрос о возможных санкциях в отношении России в связи с референдумами.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:50
Попытки санкционного диктата США не принесут успеха, заявил Рябков
 
РоссияРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДонбассЗапорожская областьЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала