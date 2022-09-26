14:53 26.09.2022 (обновлено: 15:00 26.09.2022)
Оценки Западом референдумов не собьют Россию с пути, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: оценки Западом референдумов и санкции не собьют Россию с пути
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГолосование в России на референдумах о присоединении к РФ новых территорий
Голосование в России на референдумах о присоединении к РФ новых территорий
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Оценки со стороны Запада референдумов в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях и возможные санкции не сбивают Россию с пути, а лишь укрепляют ее решимость в достижении целей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наиболее оголтелые деятели антироссийского толка переполняют ЕС-овские кабинеты, руководят многими политическими партиями в разных странах, возглавляют правительства. Это нам тоже видно, но это не сбивает нас с пути, это укрепляет нашу твердую решимость двигаться вперед и обеспечить в полном объеме достижение тех целей, которые сформулировал перед нами президент и над которыми работают сейчас все те, кто помогает проводить референдумы…", - сказал он в эфире Первого канала.
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Рябков заметил, высказываясь по теме санкций, что "мы слышали очередные попытки шантажировать нас новыми санкциями, но эти попытки были и раньше: санкционный прессинг себя исчерпал концептуально и материально". Таким образом он ответил на вопрос о возможных санкциях в отношении России в связи с референдумами.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.