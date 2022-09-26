https://ria.ru/20220926/referendum-1819524302.html

Наблюдатели из Франции и Аргентины прибыли для работы на референдуме в ЛНР

Наблюдатели из Франции и Аргентины прибыли для работы на референдуме в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022

Наблюдатели из Франции и Аргентины прибыли для работы на референдуме в ЛНР

Еще одна группа международных наблюдателей прибыла в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме, сообщила РИА Новости представитель ЦИК ЛНР. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:17

2022-09-26T14:17

2022-09-26T14:21

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Еще одна группа международных наблюдателей прибыла в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме, сообщила РИА Новости представитель ЦИК ЛНР."Сегодня в ЛНР прибыла еще одна группа международных наблюдателей", - сказала представитель ЦИК.Она уточнила, что в новую группу входит пятеро наблюдателей из Франции, Аргентины, Мексики и Сирии.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/golosovanie-1819516500.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819452066.html

сирия

франция

мексика

луганская народная республика

россия

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