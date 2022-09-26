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Наблюдатели из Франции и Аргентины прибыли для работы на референдуме в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
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Наблюдатели из Франции и Аргентины прибыли для работы на референдуме в ЛНР
Наблюдатели из Франции и Аргентины прибыли для работы на референдуме в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
Наблюдатели из Франции и Аргентины прибыли для работы на референдуме в ЛНР
Еще одна группа международных наблюдателей прибыла в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме, сообщила РИА Новости представитель ЦИК ЛНР. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:17
2022-09-26T14:21
в мире
сирия
франция
мексика
луганская народная республика
владимир путин
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Еще одна группа международных наблюдателей прибыла в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме, сообщила РИА Новости представитель ЦИК ЛНР."Сегодня в ЛНР прибыла еще одна группа международных наблюдателей", - сказала представитель ЦИК.Она уточнила, что в новую группу входит пятеро наблюдателей из Франции, Аргентины, Мексики и Сирии.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, сирия, франция, мексика, луганская народная республика, владимир путин, россия, нато, цик лнр
В мире, Сирия, Франция, Мексика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия, НАТО, ЦИК ЛНР
14:17 26.09.2022 (обновлено: 14:21 26.09.2022)
 
Наблюдатели из Франции и Аргентины прибыли для работы на референдуме в ЛНР

Наблюдатели из Сирии, Франции, Мексики и Аргентины прибыли для работы на референдуме в ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДевушка голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России
Девушка голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Еще одна группа международных наблюдателей прибыла в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме, сообщила РИА Новости представитель ЦИК ЛНР.
"Сегодня в ЛНР прибыла еще одна группа международных наблюдателей", - сказала представитель ЦИК.
Люди голосуют на выездном голосовании в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Жители Луганска на референдуме голосуют за мир и Россию
Она уточнила, что в новую группу входит пятеро наблюдателей из Франции, Аргентины, Мексики и Сирии.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В миреСирияФранцияМексикаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияНАТОЦИК ЛНР
 
 
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