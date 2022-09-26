13:27 26.09.2022 (обновлено: 13:41 26.09.2022)
В Кремле рассказали о процедуре признания итогов референдума в ДНР и ЛНР
Песков: признанию итогов референдумов в ДНР и ЛНР предшествует определенная процедура
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Женщина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями и так далее. Мы будем информировать вас своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, назначена ли дата официального принятия этих регинов в состав России, будет ли встреча президента с руководителями этих регионов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.