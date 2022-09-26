https://ria.ru/20220926/referendum-1819507675.html

В Кремле рассказали о процедуре признания итогов референдума в ДНР и ЛНР

В Кремле рассказали о процедуре признания итогов референдума в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022

В Кремле рассказали о процедуре признания итогов референдума в ДНР и ЛНР

Признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями", сообщил журналистам... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:27

2022-09-26T13:27

2022-09-26T13:41

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями и так далее. Мы будем информировать вас своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, назначена ли дата официального принятия этих регинов в состав России, будет ли встреча президента с руководителями этих регионов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/yavka-1819435287.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях