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В Кремле рассказали о процедуре признания итогов референдума в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
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В Кремле рассказали о процедуре признания итогов референдума в ДНР и ЛНР
В Кремле рассказали о процедуре признания итогов референдума в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
В Кремле рассказали о процедуре признания итогов референдума в ДНР и ЛНР
Признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями", сообщил журналистам... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:27
2022-09-26T13:41
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями и так далее. Мы будем информировать вас своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, назначена ли дата официального принятия этих регинов в состав России, будет ли встреча президента с руководителями этих регионов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
13:27 26.09.2022 (обновлено: 13:41 26.09.2022)
 
В Кремле рассказали о процедуре признания итогов референдума в ДНР и ЛНР

Песков: признанию итогов референдумов в ДНР и ЛНР предшествует определенная процедура

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Женщина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Женщина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями и так далее. Мы будем информировать вас своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, назначена ли дата официального принятия этих регинов в состав России, будет ли встреча президента с руководителями этих регионов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Мужчина из Донецкой Народной Республики голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:09
Явка на референдумах за три дня превысила 76 процентов в ДНР и ЛНР
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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