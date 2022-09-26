https://ria.ru/20220926/referendum-1819494882.html

Жители Херсонской области рассказали, что голосуют за свободу и соцгарантии

Жители Херсонской области рассказали, что голосуют за свободу и соцгарантии - РИА Новости, 26.09.2022

Жители Херсонской области рассказали, что голосуют за свободу и соцгарантии

Жители Херсонской области, проголосовавшие на референдуме по вхождению региона в состав РФ, рассказали, что сделали свой выбор за право жить в свободной стране... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:50

2022-09-26T12:50

2022-09-26T13:02

здоровье - общество

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херсон

общество

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области, проголосовавшие на референдуме по вхождению региона в состав РФ, рассказали, что сделали свой выбор за право жить в свободной стране с бесплатной медициной и образованием, передает корреспондент РИА Новости."Мы за воссоединение с Россией... Мы будем жить в свободной стране, без коррупции и фашизма", - сказала семейная пара, проголосовавшая на выездном голосовании в городе Скадовск в Херсонской области.Житель Херсона пришел на голосование с сыном, потому что, по его словам, желает ему расти в стране, предоставляющий своим гражданам базовые права на бесплатное образование и медицинское обслуживание."Слава богу, что наконец-то мы пришли в Россию, и самое главное, что произошел референдум. Я пришёл с ребенком, чтобы наши дети росли в нормальной среде, чувствовали, жили, обучались, чтобы получали все бесплатно - и образование и медицина была бесплатной для наших родителей, стариков... За Россию!" – сказал он.Председатель избирательной комиссии Марина Захарова ранее в понедельник объявила состоявшимся референдум в Херсонской области, поскольку явка избирателей по состоянию на утро этого дня превысила 50 процентов.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819452066.html

https://ria.ru/20220925/obstrel-1819301134.html

херсонская область

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херсон

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здоровье - общество, херсонская область , россия, херсон, общество, референдумы на освобожденных территориях