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Жители Херсонской области рассказали, что голосуют за свободу и соцгарантии
Жители Херсонской области рассказали, что голосуют за свободу и соцгарантии - РИА Новости, 26.09.2022
Жители Херсонской области рассказали, что голосуют за свободу и соцгарантии
Жители Херсонской области, проголосовавшие на референдуме по вхождению региона в состав РФ, рассказали, что сделали свой выбор за право жить в свободной стране... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:50
2022-09-26T12:50
2022-09-26T13:02
здоровье - общество
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референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области, проголосовавшие на референдуме по вхождению региона в состав РФ, рассказали, что сделали свой выбор за право жить в свободной стране с бесплатной медициной и образованием, передает корреспондент РИА Новости."Мы за воссоединение с Россией... Мы будем жить в свободной стране, без коррупции и фашизма", - сказала семейная пара, проголосовавшая на выездном голосовании в городе Скадовск в Херсонской области.Житель Херсона пришел на голосование с сыном, потому что, по его словам, желает ему расти в стране, предоставляющий своим гражданам базовые права на бесплатное образование и медицинское обслуживание."Слава богу, что наконец-то мы пришли в Россию, и самое главное, что произошел референдум. Я пришёл с ребенком, чтобы наши дети росли в нормальной среде, чувствовали, жили, обучались, чтобы получали все бесплатно - и образование и медицина была бесплатной для наших родителей, стариков... За Россию!" – сказал он.Председатель избирательной комиссии Марина Захарова ранее в понедельник объявила состоявшимся референдум в Херсонской области, поскольку явка избирателей по состоянию на утро этого дня превысила 50 процентов.
https://ria.ru/20220926/referendum-1819452066.html
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здоровье - общество, херсонская область , россия, херсон, общество, референдумы на освобожденных территориях
Здоровье - Общество, Херсонская область , Россия, Херсон, Общество, Референдумы на освобожденных территориях
12:50 26.09.2022 (обновлено: 13:02 26.09.2022)
Жители Херсонской области рассказали, что голосуют за свободу и соцгарантии
Жители Херсонской области рассказали, что голосуют за Россию, предоставляющую соцгарантии
ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области, проголосовавшие на референдуме по вхождению региона в состав РФ, рассказали, что сделали свой выбор за право жить в свободной стране с бесплатной медициной и образованием, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы за воссоединение с Россией... Мы будем жить в свободной стране, без коррупции и фашизма", - сказала семейная пара, проголосовавшая на выездном голосовании в городе Скадовск в Херсонской области.
Житель Херсона
пришел на голосование с сыном, потому что, по его словам, желает ему расти в стране, предоставляющий своим гражданам базовые права на бесплатное образование и медицинское обслуживание.
"Слава богу, что наконец-то мы пришли в Россию, и самое главное, что произошел референдум. Я пришёл с ребенком, чтобы наши дети росли в нормальной среде, чувствовали, жили, обучались, чтобы получали все бесплатно - и образование и медицина была бесплатной для наших родителей, стариков... За Россию!" – сказал он.
Председатель избирательной комиссии Марина Захарова ранее в понедельник объявила состоявшимся референдум в Херсонской области, поскольку явка избирателей по состоянию на утро этого дня превысила 50 процентов.