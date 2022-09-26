Киев пытается сорвать референдум в ДНР ложными минированиями, заявили в МВД
В МВД ДНР заявили, что Киев пытается сорвать референдум в республике ложными минированиями
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкГраждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме
Граждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме. Архивное фото
ДОНЕЦК (ДНР), 26 сен - РИА Новости. Боевики и террористы киевского режима наряду с обстрелами городов пытаются сорвать референдум о вхождении ДНР в состав России ложными сообщениями о минировании объектов, заявил на брифинге замначальника Центра общественных связей МВД республики капитан полиции Александр Бойко.
"Периодически поступает информация о минированиях, эта информация проверяется сразу же. Подобные сообщения поступают систематически, их цель - сорвать референдум, посеять панические настроения, но мы ко всему этому готовы. Излюбленная тактика националистов и террористов наряду с непрекращающимися обстрелами, в том числе центральных районов городов нашей республики, - не располагая информацией о текущей ситуации в Донецке, они минируют наобум адреса, даже не уточняя, что это за адрес и какой это объект", - сообщил он.
По его словам, более 2,5 тыс сотрудников полиции республики обеспечивают безопасность голосования. Все места голосования и прилегающих участков обследованы сотрудниками МВД и МЧС, осуществляется контроль посетителей, доступ с оружием к местам голосования запрещен.