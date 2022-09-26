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Киев пытается сорвать референдум в ДНР ложными минированиями, заявили в МВД

Киев пытается сорвать референдум в ДНР ложными минированиями, заявили в МВД - РИА Новости, 26.09.2022

Киев пытается сорвать референдум в ДНР ложными минированиями, заявили в МВД

Боевики и террористы киевского режима наряду с обстрелами городов пытаются сорвать референдум о вхождении ДНР в состав России ложными сообщениями о минировании... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:45

2022-09-26T11:45

2022-09-26T11:45

в мире

донецкая народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

россия

киев

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ДОНЕЦК (ДНР), 26 сен - РИА Новости. Боевики и террористы киевского режима наряду с обстрелами городов пытаются сорвать референдум о вхождении ДНР в состав России ложными сообщениями о минировании объектов, заявил на брифинге замначальника Центра общественных связей МВД республики капитан полиции Александр Бойко."Периодически поступает информация о минированиях, эта информация проверяется сразу же. Подобные сообщения поступают систематически, их цель - сорвать референдум, посеять панические настроения, но мы ко всему этому готовы. Излюбленная тактика националистов и террористов наряду с непрекращающимися обстрелами, в том числе центральных районов городов нашей республики, - не располагая информацией о текущей ситуации в Донецке, они минируют наобум адреса, даже не уточняя, что это за адрес и какой это объект", - сообщил он.По его словам, более 2,5 тыс сотрудников полиции республики обеспечивают безопасность голосования. Все места голосования и прилегающих участков обследованы сотрудниками МВД и МЧС, осуществляется контроль посетителей, доступ с оружием к местам голосования запрещен.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, россия, киев