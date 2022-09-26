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Турция заявила, что не признает референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/referendum-1819459604.html
Турция заявила, что не признает референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Турция заявила, что не признает референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 26.09.2022
Турция заявила, что не признает референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Турция не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:30
2022-09-26T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
турция
мевлют чавушоглу
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Турция не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
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в мире, турция, мевлют чавушоглу, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Мевлют Чавушоглу, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
11:30 26.09.2022 (обновлено: 11:36 26.09.2022)
 
Турция заявила, что не признает референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Чавушоглу: Турция не признает референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Турция не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияМевлют ЧавушоглуРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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