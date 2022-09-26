https://ria.ru/20220926/referendum-1819459604.html

Турция заявила, что не признает референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Турция заявила, что не признает референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 26.09.2022

Турция заявила, что не признает референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Турция не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:30

2022-09-26T11:30

2022-09-26T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

турция

мевлют чавушоглу

россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Турция не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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Кирилл Волков

в мире, турция, мевлют чавушоглу, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе