МВД ДНР заявило о готовности к провокациям со стороны Киева на референдумах
МВД ДНР: правоохранительные органы готовы к провокациям Киева на референдумах
© РИА Новости / Перейти в медиабанкМедиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Замначальника центра общественных связей МВД ДНР Александр Бойко заявил о готовности полиции к провокациям со стороны Киева на референдуме о вхождении в состав РФ, ведомство полностью контролирует ситуацию.
"Правоохранительные органы ДНР готовы к любым провокациям со стороны украинских националистов и полностью контролируют ситуацию", - сказал на брифинге Бойко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
24 сентября, 13:29Депутат ГД зафиксировал отсутствие провокаций на голосовании в Донбассе