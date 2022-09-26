https://ria.ru/20220926/referendum-1819456273.html

МВД ДНР заявило о готовности к провокациям со стороны Киева на референдумах

МВД ДНР заявило о готовности к провокациям со стороны Киева на референдумах - РИА Новости, 26.09.2022

МВД ДНР заявило о готовности к провокациям со стороны Киева на референдумах

Замначальника центра общественных связей МВД ДНР Александр Бойко заявил о готовности полиции к провокациям со стороны Киева на референдуме о вхождении в состав... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:19

2022-09-26T11:19

2022-09-26T11:19

в мире

александр бойков

владимир путин

россия

донецкая народная республика

киев

мвд днр

референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Замначальника центра общественных связей МВД ДНР Александр Бойко заявил о готовности полиции к провокациям со стороны Киева на референдуме о вхождении в состав РФ, ведомство полностью контролирует ситуацию."Правоохранительные органы ДНР готовы к любым провокациям со стороны украинских националистов и полностью контролируют ситуацию", - сказал на брифинге Бойко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819149743.html

россия

донецкая народная республика

киев

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в мире, александр бойков, владимир путин, россия, донецкая народная республика, киев, мвд днр, референдумы на освобожденных территориях