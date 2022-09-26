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МВД ДНР заявило о готовности к провокациям со стороны Киева на референдумах - РИА Новости, 26.09.2022
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МВД ДНР заявило о готовности к провокациям со стороны Киева на референдумах
МВД ДНР заявило о готовности к провокациям со стороны Киева на референдумах - РИА Новости, 26.09.2022
МВД ДНР заявило о готовности к провокациям со стороны Киева на референдумах
Замначальника центра общественных связей МВД ДНР Александр Бойко заявил о готовности полиции к провокациям со стороны Киева на референдуме о вхождении в состав... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:19
2022-09-26T11:19
в мире
александр бойков
владимир путин
россия
донецкая народная республика
киев
мвд днр
референдумы на освобожденных территориях
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Замначальника центра общественных связей МВД ДНР Александр Бойко заявил о готовности полиции к провокациям со стороны Киева на референдуме о вхождении в состав РФ, ведомство полностью контролирует ситуацию."Правоохранительные органы ДНР готовы к любым провокациям со стороны украинских националистов и полностью контролируют ситуацию", - сказал на брифинге Бойко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, александр бойков, владимир путин, россия, донецкая народная республика, киев, мвд днр, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Александр Бойков, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев, МВД ДНР, Референдумы на освобожденных территориях
11:19 26.09.2022
 
МВД ДНР заявило о готовности к провокациям со стороны Киева на референдумах

МВД ДНР: правоохранительные органы готовы к провокациям Киева на референдумах

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМедиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости
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Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Замначальника центра общественных связей МВД ДНР Александр Бойко заявил о готовности полиции к провокациям со стороны Киева на референдуме о вхождении в состав РФ, ведомство полностью контролирует ситуацию.
"Правоохранительные органы ДНР готовы к любым провокациям со стороны украинских националистов и полностью контролируют ситуацию", - сказал на брифинге Бойко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 13:29
Депутат ГД зафиксировал отсутствие провокаций на голосовании в Донбассе
 
В миреАлександр БойковВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаКиевМВД ДНРРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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