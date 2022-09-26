11:06 26.09.2022 (обновлено: 11:09 26.09.2022)
В Луганске рассказали о работе иностранных наблюдателей на референдуме
Власти Луганска: жалоб от иностранных наблюдателей на процедуру голосования не поступало
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Луганске на референдуме работают наблюдатели из Франции, Польши, Белоруссии, РФ, других стран, жалоб от них не поступало, сообщил глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
"Сегодня практически каждый день мы видим наблюдателей из Франции, Словении, Германии, России, Польши, Белоруссии, которые за три дня практически обошли все наши избирательные участки, посмотрели, как ведется работа. Они смотрят на мобильные наши группы, сопровождают их. Никаких замечаний за три дня мы от них не получили, и сами они оценивают работу наших мобильных групп на очень высоком уровне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.