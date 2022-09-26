Рейтинг@Mail.ru
В Луганске рассказали о работе иностранных наблюдателей на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/referendum-1819452066.html
В Луганске рассказали о работе иностранных наблюдателей на референдуме
В Луганске рассказали о работе иностранных наблюдателей на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022
В Луганске рассказали о работе иностранных наблюдателей на референдуме
В Луганске на референдуме работают наблюдатели из Франции, Польши, Белоруссии, РФ, других стран, жалоб от них не поступало, сообщил глава администрации Луганска РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:06
2022-09-26T11:09
в мире
луганск
луганская народная республика
референдум в донбассе
франция
польша
манолис пилавов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818877800_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_645e863acbb84b2216bc61029a9c37cb.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Луганске на референдуме работают наблюдатели из Франции, Польши, Белоруссии, РФ, других стран, жалоб от них не поступало, сообщил глава администрации Луганска Манолис Пилавов."Сегодня практически каждый день мы видим наблюдателей из Франции, Словении, Германии, России, Польши, Белоруссии, которые за три дня практически обошли все наши избирательные участки, посмотрели, как ведется работа. Они смотрят на мобильные наши группы, сопровождают их. Никаких замечаний за три дня мы от них не получили, и сами они оценивают работу наших мобильных групп на очень высоком уровне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220926/referendum-1819423250.html
https://ria.ru/20220926/referendum-1819442868.html
луганск
луганская народная республика
франция
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818877800_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_08c7fb43ed24f300195766eede6578e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганск, луганская народная республика, референдум в донбассе, франция, польша, манолис пилавов, владимир путин, россия, нато
В мире, Луганск, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Франция, Польша, Манолис Пилавов, Владимир Путин, Россия, НАТО
11:06 26.09.2022 (обновлено: 11:09 26.09.2022)
 
В Луганске рассказали о работе иностранных наблюдателей на референдуме

Власти Луганска: жалоб от иностранных наблюдателей на процедуру голосования не поступало

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Луганске на референдуме работают наблюдатели из Франции, Польши, Белоруссии, РФ, других стран, жалоб от них не поступало, сообщил глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
"Сегодня практически каждый день мы видим наблюдателей из Франции, Словении, Германии, России, Польши, Белоруссии, которые за три дня практически обошли все наши избирательные участки, посмотрели, как ведется работа. Они смотрят на мобильные наши группы, сопровождают их. Никаких замечаний за три дня мы от них не получили, и сами они оценивают работу наших мобильных групп на очень высоком уровне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Сотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования на референдуме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 09:15
В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
На референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:36Специальная военная операция на Украине
Глава Южной Осетии поддержал референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье
 
В миреЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеФранцияПольшаМанолис ПилавовВладимир ПутинРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала