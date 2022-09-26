https://ria.ru/20220926/referendum-1819452066.html

В Луганске рассказали о работе иностранных наблюдателей на референдуме

В Луганске рассказали о работе иностранных наблюдателей на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022

В Луганске рассказали о работе иностранных наблюдателей на референдуме

В Луганске на референдуме работают наблюдатели из Франции, Польши, Белоруссии, РФ, других стран, жалоб от них не поступало, сообщил глава администрации Луганска РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:06

2022-09-26T11:06

2022-09-26T11:09

в мире

луганск

луганская народная республика

референдум в донбассе

франция

польша

манолис пилавов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818877800_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_645e863acbb84b2216bc61029a9c37cb.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Луганске на референдуме работают наблюдатели из Франции, Польши, Белоруссии, РФ, других стран, жалоб от них не поступало, сообщил глава администрации Луганска Манолис Пилавов."Сегодня практически каждый день мы видим наблюдателей из Франции, Словении, Германии, России, Польши, Белоруссии, которые за три дня практически обошли все наши избирательные участки, посмотрели, как ведется работа. Они смотрят на мобильные наши группы, сопровождают их. Никаких замечаний за три дня мы от них не получили, и сами они оценивают работу наших мобильных групп на очень высоком уровне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819423250.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819442868.html

луганск

луганская народная республика

франция

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганск, луганская народная республика, референдум в донбассе, франция, польша, манолис пилавов, владимир путин, россия, нато