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Избирком Херсонской области признал референдум в регионе состоявшимся - РИА Новости, 26.09.2022
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Избирком Херсонской области признал референдум в регионе состоявшимся
Избирком Херсонской области признал референдум в регионе состоявшимся - РИА Новости, 26.09.2022
Избирком Херсонской области признал референдум в регионе состоявшимся
Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации можно считать состоявшимся, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%, сообщила... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:16
2022-09-26T10:33
специальная военная операция на украине
политика
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
россия
украина
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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации можно считать состоявшимся, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%, сообщила журналистам в понедельник глава избирательной комиссии региона Марина Захарова."По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тысяч, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учётом зарубежных избирательных участков", - сказала Захарова.Она сообщила, что в понедельник голосование в Херсонской области началось вовремя, в 8.00 утра, на маршруты выехали 543 выездные группы. "Охватывать мы будем сегодня так же, как и предыдущие дни всю территорию Херсонской области", - отметила глава избирательной комиссии.Захарова напомнила, что 26 сентября в Херсонской области - последний день выездного голосования и во вторник, 27 сентября, граждане области смогут проголосовать уже на стационарных участках.
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политика, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Политика, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Россия, Украина
10:16 26.09.2022 (обновлено: 10:33 26.09.2022)
 
Избирком Херсонской области признал референдум в регионе состоявшимся

Глава херсонского избиркома Захарова признала референдум в регионе состоявшимся

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне
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ХЕРСОН, 26 сен - РИА Новости. Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации можно считать состоявшимся, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%, сообщила журналистам в понедельник глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.
"По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тысяч, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учётом зарубежных избирательных участков", - сказала Захарова.
Она сообщила, что в понедельник голосование в Херсонской области началось вовремя, в 8.00 утра, на маршруты выехали 543 выездные группы. "Охватывать мы будем сегодня так же, как и предыдущие дни всю территорию Херсонской области", - отметила глава избирательной комиссии.
Захарова напомнила, что 26 сентября в Херсонской области - последний день выездного голосования и во вторник, 27 сентября, граждане области смогут проголосовать уже на стационарных участках.
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