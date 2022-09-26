https://ria.ru/20220926/referendum-1819423250.html
В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме
В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022
В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме
В понедельник в Луганской Народной Республике работают 598 выездных комиссий по голосованию на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:15
2022-09-26T09:15
2022-09-26T09:15
в мире
луганская народная республика
рубежное
сцкк
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
елена кравченко
владимир путин
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. В понедельник в Луганской Народной Республике работают 598 выездных комиссий по голосованию на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об украинском обстреле города Рубежное из американских РСЗО HIMARS."Сегодня 598 выездных комиссий работает на голосовании вне помещений", - заявила Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, рубежное, сцкк, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, елена кравченко, владимир путин
В мире, Луганская Народная Республика, Рубежное, СЦКК, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Елена Кравченко, Владимир Путин
В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме
В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу в третий день референдума