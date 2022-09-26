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В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022
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В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме
В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022
В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме
В понедельник в Луганской Народной Республике работают 598 выездных комиссий по голосованию на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:15
2022-09-26T09:15
в мире
луганская народная республика
рубежное
сцкк
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
елена кравченко
владимир путин
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. В понедельник в Луганской Народной Республике работают 598 выездных комиссий по голосованию на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об украинском обстреле города Рубежное из американских РСЗО HIMARS."Сегодня 598 выездных комиссий работает на голосовании вне помещений", - заявила Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, луганская народная республика, рубежное, сцкк, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, елена кравченко, владимир путин
В мире, Луганская Народная Республика, Рубежное, СЦКК, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Елена Кравченко, Владимир Путин
09:15 26.09.2022
 
В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме

В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу в третий день референдума

© РИА Новости / РИА Новости Крым / Перейти в медиабанкСотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования на референдуме
Сотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования на референдуме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Сотрудник выездной избирательной комиссии с переносной урной для голосования на референдуме
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. В понедельник в Луганской Народной Республике работают 598 выездных комиссий по голосованию на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об украинском обстреле города Рубежное из американских РСЗО HIMARS.
"Сегодня 598 выездных комиссий работает на голосовании вне помещений", - заявила Кравченко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Выбитые в результате обстрела ВСУ стекла в здании школы в Рубежном, где располагается участок для голосования на референдуме о присоединении ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 08:41
Украинские войска обстреляли избирательный участок в Рубежном
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРубежноеСЦККРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхЕлена КравченкоВладимир Путин
 
 
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