https://ria.ru/20220926/referendum-1819423250.html

В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме

В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022

В ЛНР 598 выездных избирательных комиссий начали работу на референдуме

В понедельник в Луганской Народной Республике работают 598 выездных комиссий по голосованию на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:15

2022-09-26T09:15

2022-09-26T09:15

в мире

луганская народная республика

рубежное

сцкк

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

елена кравченко

владимир путин

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. В понедельник в Луганской Народной Республике работают 598 выездных комиссий по голосованию на референдуме, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило об украинском обстреле города Рубежное из американских РСЗО HIMARS."Сегодня 598 выездных комиссий работает на голосовании вне помещений", - заявила Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, рубежное, сцкк, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, елена кравченко, владимир путин