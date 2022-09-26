https://ria.ru/20220926/referendum-1819401797.html
Люди из разбитого боями поселка в ЛНР проголосовали на референдуме
Люди из разбитого боями поселка в ЛНР проголосовали на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022
Люди из разбитого боями поселка в ЛНР проголосовали на референдуме
Жители разбитого во время боев поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике проголосовали на референдуме о присоединении к России, передает... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T01:00
2022-09-26T01:00
2022-09-26T01:13
владимир путин
россия
луганская народная республика
референдум в донбассе
в мире
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НОВОТОШКОВСКОЕ, 26 сен — РИА Новости. Жители разбитого во время боев поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике проголосовали на референдуме о присоединении к России, передает корреспондент РИА Новости."Мы сегодня выехали с членами избирательной комиссии в поселок городского типа Новотошковское. В ходе боевых действий поселок был полностью разрушен… Я считаю, что так и нужно, дойти до каждого жителя нашей республики, до каждого жителя нашего города, потому что референдум — это то, чего мы ждали очень долго, и то, от чего зависит судьба каждого жителя нашей республики", — отметила глава участковой избирательной комиссии Елена Полякова.Люди в Новотошковском живут в тяжелых условиях. К примеру, воду приходится привозить из скважин, греют ее на открытом огне. В поселке работает мобильная связь, но чтобы зарядить телефоны, используется дизельный генератор.Со слов жителей, часть продуктов они регулярно получают в виде гуманитарной помощи от российских военных, народной милиции ЛНР, а также властей республики. Всем желающим предлагают переехать на места временного проживания на зимний период.В поселке развернули передвижной пункт голосования.Союзные силы освободили Новтошковское в апреле 2022 года во время наступления по направлению к городу Лисичанск. В поселке сейчас живут около десяти человек, которые решили остаться дома.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, поставляющие оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819379914.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе, в мире
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, В мире
01:00 26.09.2022 (обновлено: 01:13 26.09.2022)
Люди из разбитого боями поселка в ЛНР проголосовали на референдуме
Жители разбитого в ходе боев поселка Новотошковское в ЛНР проголосовали на референдуме
НОВОТОШКОВСКОЕ, 26 сен — РИА Новости. Жители разбитого во время боев поселка Новотошковское в Луганской Народной Республике проголосовали на референдуме о присоединении к России, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы сегодня выехали с членами избирательной комиссии в поселок городского типа Новотошковское. В ходе боевых действий поселок был полностью разрушен… Я считаю, что так и нужно, дойти до каждого жителя нашей республики, до каждого жителя нашего города, потому что референдум — это то, чего мы ждали очень долго, и то, от чего зависит судьба каждого жителя нашей республики", — отметила глава участковой избирательной комиссии Елена Полякова.
Люди в Новотошковском живут в тяжелых условиях. К примеру, воду приходится привозить из скважин, греют ее на открытом огне. В поселке работает мобильная связь, но чтобы зарядить телефоны, используется дизельный генератор.
Со слов жителей, часть продуктов они регулярно получают в виде гуманитарной помощи от российских военных, народной милиции ЛНР
, а также властей республики. Всем желающим предлагают переехать на места временного проживания на зимний период.
В поселке развернули передвижной пункт голосования.
"Мы ждали этого, мы ждали… Радость буквально во всем переполняет. Жизнь продолжается… Будем жить, все у нас впереди. Мы ждали этого восемь лет. Двадцать седьмого — решение, и мы ждем этого дня", — подчеркнула местная жительница.
Союзные силы освободили Новтошковское в апреле 2022 года во время наступления по направлению к городу Лисичанск. В поселке сейчас живут около десяти человек, которые решили остаться дома.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях
проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России
.
С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины
и стран НАТО
, поставляющие оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин
заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса
и освобожденных территорий.