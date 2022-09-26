11:19 26.09.2022 (обновлено: 11:32 26.09.2022)
Путин предложил Лукашенко обсудить ситуацию в регионе и экономику
Путин на встрече с Лукашенко в Сочи предложил обсудить ситуацию в регионе и экономику
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, беседа лидеров двух государств проходит в Сочи.
"Мы совсем недавно с вами встречались в Самарканде и планировали там обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего в экономике, да и не только, в сфере безопасности. Работа в Самарканде была действительно напряженной, очень много было контактов с коллегами. А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить, и мы с вами договорилась увидеться отдельно здесь, в Сочи", - сказал Путин.
Путин посетил Самарканд (Узбекистан) 15-16 сентября для участия в саммите ШОС. Глава государства провел ряд двусторонних встреч и участвовал в многосторонних форматах
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