https://ria.ru/20220926/putin-1819456175.html

Путин предложил Лукашенко обсудить ситуацию в регионе и экономику

Путин предложил Лукашенко обсудить ситуацию в регионе и экономику - РИА Новости, 26.09.2022

Путин предложил Лукашенко обсудить ситуацию в регионе и экономику

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, беседа лидеров двух государств проходит в Сочи. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:19

2022-09-26T11:19

2022-09-26T11:32

владимир путин

александр лукашенко

сочи

политика

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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, беседа лидеров двух государств проходит в Сочи."Мы совсем недавно с вами встречались в Самарканде и планировали там обсудить вопросы двустороннего характера, прежде всего в экономике, да и не только, в сфере безопасности. Работа в Самарканде была действительно напряженной, очень много было контактов с коллегами. А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить, и мы с вами договорилась увидеться отдельно здесь, в Сочи", - сказал Путин.Путин посетил Самарканд (Узбекистан) 15-16 сентября для участия в саммите ШОС. Глава государства провел ряд двусторонних встреч и участвовал в многосторонних форматах

https://ria.ru/20220523/otnosheniya-1789736453.html

сочи

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, александр лукашенко, сочи, политика