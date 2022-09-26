https://ria.ru/20220926/protest-1819630630.html

Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства

Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства - РИА Новости, 26.09.2022

Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства

Москва выражает протест Японии в связи с деятельностью сотрудника генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори, объявленного персоной нон грата, он должен... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:15

2022-09-26T19:15

2022-09-26T19:15

в мире

россия

япония

владивосток

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва выражает протест Японии в связи с деятельностью сотрудника генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори, объявленного персоной нон грата, он должен покинуть РФ в течение двух суток, заявили в МИД РФ."Двадцать шестого сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому было сообщено, что за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России, консул генерального консульства Японии в городе Владивостоке объявлен persona non grata и в течение 48 часов обязан покинуть РФ", - говорится в сообщении на сайте российского министерства."Японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания", - добавили в МИД РФ.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщило, что японский консул во Владивостоке объявлен персоной нон грата в связи с его деятельностью. Его поймали с поличным при получении сведений о влиянии санкций на ситуацию в Приморье. Задержанный консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в нарушении российского законодательства.

https://ria.ru/20220926/fsb-1819617211.html

https://ria.ru/20220704/vysylka-1800106521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, япония, владивосток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)