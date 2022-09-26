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Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства - РИА Новости, 26.09.2022
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Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства
Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства - РИА Новости, 26.09.2022
Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства
Москва выражает протест Японии в связи с деятельностью сотрудника генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори, объявленного персоной нон грата, он должен... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:15
2022-09-26T19:15
в мире
россия
япония
владивосток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва выражает протест Японии в связи с деятельностью сотрудника генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори, объявленного персоной нон грата, он должен покинуть РФ в течение двух суток, заявили в МИД РФ."Двадцать шестого сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому было сообщено, что за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России, консул генерального консульства Японии в городе Владивостоке объявлен persona non grata и в течение 48 часов обязан покинуть РФ", - говорится в сообщении на сайте российского министерства."Японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания", - добавили в МИД РФ.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщило, что японский консул во Владивостоке объявлен персоной нон грата в связи с его деятельностью. Его поймали с поличным при получении сведений о влиянии санкций на ситуацию в Приморье. Задержанный консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в нарушении российского законодательства.
https://ria.ru/20220926/fsb-1819617211.html
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в мире, россия, япония, владивосток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Япония, Владивосток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:15 26.09.2022
 
Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства

МИД выразил Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства во Владивостоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва выражает протест Японии в связи с деятельностью сотрудника генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори, объявленного персоной нон грата, он должен покинуть РФ в течение двух суток, заявили в МИД РФ.
"Двадцать шестого сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому было сообщено, что за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России, консул генерального консульства Японии в городе Владивостоке объявлен persona non grata и в течение 48 часов обязан покинуть РФ", - говорится в сообщении на сайте российского министерства.
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"Японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания", - добавили в МИД РФ.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщило, что японский консул во Владивостоке объявлен персоной нон грата в связи с его деятельностью. Его поймали с поличным при получении сведений о влиянии санкций на ситуацию в Приморье. Задержанный консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в нарушении российского законодательства.
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В миреРоссияЯпонияВладивостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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