https://ria.ru/20220926/protest-1819630630.html
Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства
Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства - РИА Новости, 26.09.2022
Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства
Москва выражает протест Японии в связи с деятельностью сотрудника генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори, объявленного персоной нон грата, он должен... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:15
2022-09-26T19:15
2022-09-26T19:15
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япония
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва выражает протест Японии в связи с деятельностью сотрудника генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори, объявленного персоной нон грата, он должен покинуть РФ в течение двух суток, заявили в МИД РФ."Двадцать шестого сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому было сообщено, что за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России, консул генерального консульства Японии в городе Владивостоке объявлен persona non grata и в течение 48 часов обязан покинуть РФ", - говорится в сообщении на сайте российского министерства."Японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания", - добавили в МИД РФ.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщило, что японский консул во Владивостоке объявлен персоной нон грата в связи с его деятельностью. Его поймали с поличным при получении сведений о влиянии санкций на ситуацию в Приморье. Задержанный консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в нарушении российского законодательства.
https://ria.ru/20220926/fsb-1819617211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, владивосток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Япония, Владивосток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия выразила Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства
МИД выразил Японии протест из-за деятельности сотрудника генконсульства во Владивостоке