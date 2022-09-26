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В школах Чувашии усилят пропускной режим после трагедии в Ижевске
В школах Чувашии усилят пропускной режим после трагедии в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
В школах Чувашии усилят пропускной режим после трагедии в Ижевске
Пропускной режим в школах Чувашии будет усилен после стрельбы в школе в Ижевске, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:26
2022-09-26T12:26
2022-09-26T12:26
происшествия
олег николаев (политик)
ижевск
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
стрельба в школе в ижевске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Пропускной режим в школах Чувашии будет усилен после стрельбы в школе в Ижевске, заявил глава республики Олег Николаев.В понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву, его личность сейчас устанавливают. По последним данным, погибли девять человек: два охранника, два учителя и пятеро учеников, число пострадавших уточняется."Дал поручение усилить пропускной режим в школах и других образовательных организациях Чувашии. Рассчитываю, что к этому процессу подключатся МВД по Чувашской Республике и Управление Росгвардии по Чувашской Республике", - написал Николаев в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Нам необходимо быть более внимательными к друг другу, особенно к таким уязвимым категориям, как дети", - отметил Николаев.
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происшествия, олег николаев (политик), ижевск, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Олег Николаев (политик), Ижевск, Чувашская Республика (Чувашия), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Стрельба в школе в Ижевске
В школах Чувашии усилят пропускной режим после трагедии в Ижевске
Глава Чувашии Николаев: в школах усилят пропускной режим после трагедии в Ижевске