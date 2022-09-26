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Фильм "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 26.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220926/prokat-1819453351.html
Фильм "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Фильм "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 26.09.2022
Фильм "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Фильм режиссеров Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 47... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:01
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Фильм режиссеров Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 47 миллионов рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.В картине рассказывается о том, как Красная Шапочка узнает о судьбе своего отца и готовится спасти родной город от стаи волков. Вторую строчку занял фильм Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний". Его касса — 29,6 миллионов рублей. Тильда Суинтон воплотила образ лингвистки Алетеи, случайно купившей сосуд, в котором жил джинн. Она не спешит загадывать три желания — ей интереснее узнать его историю. В роли магического создания — Идрис Эльба. На третьем месте — "Джиперс Криперс: Возрожденный". Лента заработала 20,3 миллиона. Это перезагрузка культовой франшизы. Главная героиня Лейн вместе приезжает на фестиваль "Horror Hound" в Луизиане. Там ее начинают преследовать пугающие видения, связанные с прошлым города.На четвертом месте боевик "Барракуда", собравший 10,7 миллионов рублей. В главной роли — Антонио Бандерас. В фильме рассказывается о преступнике, известном под прозвищем "Барракуда". Он выступает против своих боссов после того, как жертвой мафии становится 15-летняя девочка. Замыкает пятерку лидеров комедия Ола Паркера "Билет в рай", которая собрала 3,2 миллиона (страны СНГ без России и Белоруссии). Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли экс-супругов. Бывшие ненавидят друг друга, но готовы объединиться, чтобы сорвать свадьбу своей дочери
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новости культуры, кино и сериалы, александр баршак, россия, снг, тильда суинтон, идрис эльба, антонио бандерас, луизиана
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Александр Баршак, Россия, СНГ, Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Антонио Бандерас, Луизиана
12:01 26.09.2022
 
Фильм "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

Фильм "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд, собрав 47 миллионов

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Красная Шапочка"
Кадр из фильма Красная Шапочка
© Централ Партнершип (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Фильм режиссеров Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 47 миллионов рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.
В картине рассказывается о том, как Красная Шапочка узнает о судьбе своего отца и готовится спасти родной город от стаи волков.
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Кадр из фильма Три тысячи лет желаний
© Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. / Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Вторую строчку занял фильм Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний". Его касса — 29,6 миллионов рублей. Тильда Суинтон воплотила образ лингвистки Алетеи, случайно купившей сосуд, в котором жил джинн. Она не спешит загадывать три желания — ей интереснее узнать его историю. В роли магического создания — Идрис Эльба.
На третьем месте — "Джиперс Криперс: Возрожденный". Лента заработала 20,3 миллиона. Это перезагрузка культовой франшизы. Главная героиня Лейн вместе приезжает на фестиваль "Horror Hound" в Луизиане. Там ее начинают преследовать пугающие видения, связанные с прошлым города.
© Village Studios (II) (2022)Кадр из фильма "Джиперс Криперс: Возрожденный"
Кадр из фильма Джиперс Криперс: Возрожденный
© Village Studios (II) (2022)
Кадр из фильма "Джиперс Криперс: Возрожденный"
На четвертом месте боевик "Барракуда", собравший 10,7 миллионов рублей. В главной роли — Антонио Бандерас. В фильме рассказывается о преступнике, известном под прозвищем "Барракуда". Он выступает против своих боссов после того, как жертвой мафии становится 15-летняя девочка.
© Millennium Media (2022)Кадр из фильма "Барракуда"
Кадр из фильма Барракуда
1 из 2
Кадр из фильма "Барракуда"
© Millennium Media (2022)
© Universal Pictures UK/YoutubeКадр из фильма "Билет в рай"
Кадр из фильма Билет в рай
2 из 2
Кадр из фильма "Билет в рай"
© Universal Pictures UK/Youtube
1 из 2
Кадр из фильма "Барракуда"
© Millennium Media (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Билет в рай"
© Universal Pictures UK/Youtube
Замыкает пятерку лидеров комедия Ола Паркера "Билет в рай", которая собрала 3,2 миллиона (страны СНГ без России и Белоруссии). Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли экс-супругов. Бывшие ненавидят друг друга, но готовы объединиться, чтобы сорвать свадьбу своей дочери
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КультураНовости культурыКино и сериалыАлександр БаршакРоссияСНГТильда СуинтонИдрис ЭльбаАнтонио БандерасЛуизиана
 
 
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