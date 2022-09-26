Фильм "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Фильм режиссеров Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 47 миллионов рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.В картине рассказывается о том, как Красная Шапочка узнает о судьбе своего отца и готовится спасти родной город от стаи волков. Вторую строчку занял фильм Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний". Его касса — 29,6 миллионов рублей. Тильда Суинтон воплотила образ лингвистки Алетеи, случайно купившей сосуд, в котором жил джинн. Она не спешит загадывать три желания — ей интереснее узнать его историю. В роли магического создания — Идрис Эльба. На третьем месте — "Джиперс Криперс: Возрожденный". Лента заработала 20,3 миллиона. Это перезагрузка культовой франшизы. Главная героиня Лейн вместе приезжает на фестиваль "Horror Hound" в Луизиане. Там ее начинают преследовать пугающие видения, связанные с прошлым города.На четвертом месте боевик "Барракуда", собравший 10,7 миллионов рублей. В главной роли — Антонио Бандерас. В фильме рассказывается о преступнике, известном под прозвищем "Барракуда". Он выступает против своих боссов после того, как жертвой мафии становится 15-летняя девочка. Замыкает пятерку лидеров комедия Ола Паркера "Билет в рай", которая собрала 3,2 миллиона (страны СНГ без России и Белоруссии). Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли экс-супругов. Бывшие ненавидят друг друга, но готовы объединиться, чтобы сорвать свадьбу своей дочери
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Фильм режиссеров Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко "Красная Шапочка" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 47 миллионов рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.
В картине рассказывается о том, как Красная Шапочка узнает о судьбе своего отца и готовится спасти родной город от стаи волков.
Вторую строчку занял фильм Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний". Его касса — 29,6 миллионов рублей. Тильда Суинтон воплотила образ лингвистки Алетеи, случайно купившей сосуд, в котором жил джинн. Она не спешит загадывать три желания — ей интереснее узнать его историю. В роли магического создания — Идрис Эльба.
На третьем месте — "Джиперс Криперс: Возрожденный". Лента заработала 20,3 миллиона. Это перезагрузка культовой франшизы. Главная героиня Лейн вместе приезжает на фестиваль "Horror Hound" в Луизиане. Там ее начинают преследовать пугающие видения, связанные с прошлым города.
На четвертом месте боевик "Барракуда", собравший 10,7 миллионов рублей. В главной роли — Антонио Бандерас. В фильме рассказывается о преступнике, известном под прозвищем "Барракуда". Он выступает против своих боссов после того, как жертвой мафии становится 15-летняя девочка.
Замыкает пятерку лидеров комедия Ола Паркера "Билет в рай", которая собрала 3,2 миллиона (страны СНГ без России и Белоруссии). Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли экс-супругов. Бывшие ненавидят друг друга, но готовы объединиться, чтобы сорвать свадьбу своей дочери
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