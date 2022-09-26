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Забайкальца арестовали по делу об изнасиловании 12-летней девочки
Забайкальца арестовали по делу об изнасиловании 12-летней девочки - РИА Новости, 26.09.2022
Забайкальца арестовали по делу об изнасиловании 12-летней девочки
Жителя Акшинского района Забайкальского края арестовали по делу об изнасиловании 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе управления СК России по региону. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T05:27
2022-09-26T05:27
2022-09-26T05:27
происшествия
акшинский район
россия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 26 сен - РИА Новости. Жителя Акшинского района Забайкальского края арестовали по делу об изнасиловании 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе управления СК России по региону."Предъявлено обвинение жителю Акшинского района 1991 года рождения в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). По версии следствия, в начале сентября 2022 года в одном из сел Акшинского района обвиняемый, пользуясь физическим превосходством, совершил изнасилование 12-летней девочки", – говорится в сообщении.Добавляется, что ребенок рассказал о случившемся родителям через несколько дней."Следователи СК незамедлительно задержали злоумышленника и провели комплекс неотложных следственных действий. Назначены судебные экспертизы, допрошены фигуранты дела. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отмечает ведомство.Добавляется, что обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220922/rassledovanie-1818602891.html
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происшествия, акшинский район, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Акшинский район, Россия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Забайкальца арестовали по делу об изнасиловании 12-летней девочки
Жителя Забайкальского края арестовали по делу об изнасиловании 12-летней девочки
ЧИТА, 26 сен - РИА Новости. Жителя Акшинского района Забайкальского края арестовали по делу об изнасиловании 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.
"Предъявлено обвинение жителю Акшинского района 1991 года рождения в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). По версии следствия, в начале сентября 2022 года в одном из сел Акшинского района обвиняемый, пользуясь физическим превосходством, совершил изнасилование 12-летней девочки", – говорится в сообщении.
Добавляется, что ребенок рассказал о случившемся родителям через несколько дней.
"Следователи СК незамедлительно задержали злоумышленника и провели комплекс неотложных следственных действий. Назначены судебные экспертизы, допрошены фигуранты дела. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отмечает ведомство.
Добавляется, что обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.