https://ria.ru/20220926/programma-1819489359.html

Глава Подмосковья поручил активнее разъяснять нюансы программы КРТ

Глава Подмосковья поручил активнее разъяснять нюансы программы КРТ - РИА Новости, 26.09.2022

Глава Подмосковья поручил активнее разъяснять нюансы программы КРТ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципальных округов региона активнее разъяснять нюансы программы Комплексного развития территорий РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:34

2022-09-26T12:34

2022-09-26T12:34

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

ступино

кашира

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КРАСНОГОРСК, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципальных округов региона активнее разъяснять нюансы программы Комплексного развития территорий (КРТ).По его словам, в настоящее время в Подмосковье проживает в ветхих домах около 40 тысяч человек. Наибольшее количество зарегистрировано в Ступино, Кашире, Балашихе и Раменском."Программа расселения продолжает работать, и я надеюсь, что нам активнее поможет расселять программа Комплексного развития территорий. Поэтому, я еще раз прошу глав муниципалитетов озвучивать планы и разъяснять все нюансы, как из ветхого жилья люди переедут в новое", - сказал Воробьев.Закон о комплексном развитии территорий, направленный на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах России, принят в 2020 году. Он дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам - право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.

https://ria.ru/20220926/otoplenie-1819478951.html

московская область (подмосковье)

ступино

кашира

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), ступино, кашира