https://ria.ru/20220926/primore-1819412354.html

Штаб родительского контроля Приморья признан одним из лучших в России

Штаб родительского контроля Приморья признан одним из лучших в России - РИА Новости, 26.09.2022

Штаб родительского контроля Приморья признан одним из лучших в России

Штаб родительского контроля Приморского края занял вторую строчку в федеральном рейтинге соответствующих объединений России, сообщает региональное... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T07:28

2022-09-26T07:28

2022-09-26T07:29

общество

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Штаб родительского контроля Приморского края занял вторую строчку в федеральном рейтинге соответствующих объединений России, сообщает региональное правительство."Штаб родительского контроля Приморского края признали одним из лучших в России… В Приморье штаб родительского контроля создали в декабре прошлого года. Его ключевая задача – координация и оценка эффективности работы образовательных учреждений, органов власти и профильных некоммерческих организаций", - говорится в сообщении.Штаб контролирует вопросы школьной инфраструктуры и капремонта, оснащения учебных заведений. Члены штаба выявляют и распространяют положительный опыт воспитания и обучения ребят, контролируют качество питания в учреждениях.По словам главы краевого министерства образования Эльвиры Шамоновой, в регионе одно из основных направлений работы штаба – контроль реализации федерального проекта "Модернизация школьных систем образования", на него направляется почти 1 миллиард рублей.В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

https://ria.ru/20220822/blagoustroystvo-1811507434.html

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общество, россия, приморский край