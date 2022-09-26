https://ria.ru/20220926/primore-1819412354.html
Штаб родительского контроля Приморья признан одним из лучших в России
Штаб родительского контроля Приморья признан одним из лучших в России - РИА Новости, 26.09.2022
Штаб родительского контроля Приморья признан одним из лучших в России
Штаб родительского контроля Приморского края занял вторую строчку в федеральном рейтинге соответствующих объединений России, сообщает региональное... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T07:28
2022-09-26T07:28
2022-09-26T07:29
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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Штаб родительского контроля Приморского края занял вторую строчку в федеральном рейтинге соответствующих объединений России, сообщает региональное правительство."Штаб родительского контроля Приморского края признали одним из лучших в России… В Приморье штаб родительского контроля создали в декабре прошлого года. Его ключевая задача – координация и оценка эффективности работы образовательных учреждений, органов власти и профильных некоммерческих организаций", - говорится в сообщении.Штаб контролирует вопросы школьной инфраструктуры и капремонта, оснащения учебных заведений. Члены штаба выявляют и распространяют положительный опыт воспитания и обучения ребят, контролируют качество питания в учреждениях.По словам главы краевого министерства образования Эльвиры Шамоновой, в регионе одно из основных направлений работы штаба – контроль реализации федерального проекта "Модернизация школьных систем образования", на него направляется почти 1 миллиард рублей.В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
https://ria.ru/20220822/blagoustroystvo-1811507434.html
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общество, россия, приморский край
Общество, Россия, Приморский край
07:28 26.09.2022 (обновлено: 07:29 26.09.2022)
Штаб родительского контроля Приморья признан одним из лучших в России
Штаб родительского контроля Приморского края занял место в тройке лидеров по России
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости.
Штаб родительского контроля Приморского края занял вторую строчку в федеральном рейтинге соответствующих объединений России, сообщает
региональное правительство.
"Штаб родительского контроля Приморского края признали одним из лучших в России… В Приморье штаб родительского контроля создали в декабре прошлого года. Его ключевая задача – координация и оценка эффективности работы образовательных учреждений, органов власти и профильных некоммерческих организаций", - говорится в сообщении.
Штаб контролирует вопросы школьной инфраструктуры и капремонта, оснащения учебных заведений. Члены штаба выявляют и распространяют положительный опыт воспитания и обучения ребят, контролируют качество питания в учреждениях.
По словам главы краевого министерства образования Эльвиры Шамоновой, в регионе одно из основных направлений работы штаба – контроль реализации федерального проекта "Модернизация школьных систем образования", на него направляется почти 1 миллиард рублей.
"В проекте принимают участие 39 школ. Самое большое количество объектов в Артеме – девять, в Спасске-Дальнем – пять, в Михайловском районе – четыре. Кроме того, в проект попали по два объекта от Фокино, Надеждинского района, Ольгинского, Ханкайского и Хорольского округов, по одному объекту – от Находки, Партизанска, Дальнереченского, Черниговского и Шкотовского районов. В проекте принимают участие также краевые образовательные учреждения", – приводят власти слова Шамоновой.
В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.