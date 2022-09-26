https://ria.ru/20220926/priamure-1819433495.html
Глава Приамурья призвал дорожников использовать холодную регенерацию
Глава Приамурья призвал дорожников использовать холодную регенерацию - РИА Новости, 26.09.2022
Глава Приамурья призвал дорожников использовать холодную регенерацию
Чаще использовать технологию холодной регенерации при ремонте дорог из-за экологичности, экономичности и долговечности метода призвал дорожников губернатор... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:53
2022-09-26T09:53
2022-09-26T09:53
амурская область
амурская область
благовещенск
общество
жкх
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен - РИА Новости. Чаще использовать технологию холодной регенерации при ремонте дорог из-за экологичности, экономичности и долговечности метода призвал дорожников губернатор Амурской области Василий Орлов."На дорогах нужно чаще использовать технологию холодной регенерации, которая позволяет использовать старый асфальт в качестве компонента нового. Его дорожники уже применяли на улице Театральной в Благовещенске и при ремонте трассы Благовещенск - Гомелевка. У этого метода есть ряд преимуществ - это экологичность, экономичность, долговечность и минимальные сроки ремонта. Также минтрансу нужно привлекать дополнительное федеральное финансирование на ремонт амурских дорог", - приводит слова Орлова пресс-служба правительства области.Как доложил на заседании правительства области губернатору министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин, в текущем году дорожный фонд составил 16,3 миллиарда рублей.Основные направления - это ремонт региональной дорожной сети, субсидия муниципальным образованиям на дорожную деятельность внутри муниципалитетов, строительство нового Зейского моста и завершение реконструкции участка трассы Благовещенск - Свободный.Министр уточнил, что инертные материалы на участки с предстоящими ремонтными работами завезли еще зимой (когда дороги менее подвержены разрушению грузовым транспортом). К концу года запланировано отремонтировать 120 километров региональных дорог в 14 муниципалитетах, почти по всем объектам работы были завершены в июне и июле, четыре объекта на завершающей стадии, заверил он.По его словам, формируется программа по ремонту региональных дорог на 2023 год с завозом инертных материалов в зимний период - это порядка 15 объектов протяженностью 106 километров.Министр транспорта рассказал, что продолжается начатая в прошлом году программа по ремонту региональных дорог, проходящих через населенные пункты. В этом году ремонт идет на шести объектах общей протяженностью 14 километров, работы в завершающей стадии.Так, ремонт проходил в Бурейском районе на участке дороги, проходящий через поселок городского типа Бурея, в Октябрьском районе в селе Покровка, в Тамбовском районе в селе Косицино, в Свободненском районе в селе Сычевка, в Мазановском районе в селе Новокиевский Увал, в Серышевском районе через села Бочкаревка и Томское."На всех участках проводится комплекс - это водоотведение, разметка из пластика, автобусные остановки, пешеходные переходы и освещение. Ремонт двух объектов со сроком ввода в 2023 году выполняется опережающими темпами - это Новокиевский Увал и участок дороги Бочкаревка - Томское. Планируем в Бочкаревке - Томском все работы завершить в текущем году, в Новокиевском Увале по центру села уложить два километра асфальта, в следующем году еще один километр и полностью завершить работы. По Увалу проведен большой объем работ по замене земполотна, ему нужно устояться, поэтому один километр асфальта будет уложен в следующем году", - добавил Зеленин.По данным правительства Амурской области, в дорожном ведомстве подготовлена программа по ремонту региональных дорог, проходящих через населенные пункты, до 2025 года. Она сформирована с учетом предложений глав муниципалитетов, на 2023 год в нее вошло 12 объектов общей протяженностью 25 километров."Дорожно-ремонтную кампанию 2022 года планируем завершить к декабрю. К концу года по всем программам и направлениям восстановим и отремонтируем 375 километров региональных дорог и 47 километров местной сети. Введем в эксплуатацию реконструированный участок дороги Благовещенск - Свободный с первым в области на региональной сети автоматическим весогабаритным комплексом", - резюмировал Зеленин.В перспективе на период 2023 - 2025 региональный минтранс подготовил план ремонта 110 километров дорог опорной сети, при доведении финансирования в план будут включены дополнительные объекты.
https://realty.ria.ru/20220817/dorogi-1810144203.html
https://ria.ru/20220912/rzhd-1816220151.html
https://ria.ru/20220627/krasnodon-1798552178.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, благовещенск, общество, жкх, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Благовещенск, Общество, ЖКХ, Василий Орлов (губернатор)
Глава Приамурья призвал дорожников использовать холодную регенерацию
Глава Приамурья Орлов призвал чаще использовать холодную регенерацию при ремонте дорог
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен - РИА Новости.
Чаще использовать технологию холодной регенерации при ремонте дорог из-за экологичности, экономичности и долговечности метода призвал
дорожников губернатор Амурской области Василий Орлов.
"На дорогах нужно чаще использовать технологию холодной регенерации, которая позволяет использовать старый асфальт в качестве компонента нового. Его дорожники уже применяли на улице Театральной в Благовещенске и при ремонте трассы Благовещенск - Гомелевка. У этого метода есть ряд преимуществ - это экологичность, экономичность, долговечность и минимальные сроки ремонта. Также минтрансу нужно привлекать дополнительное федеральное финансирование на ремонт амурских дорог", - приводит слова Орлова пресс-служба правительства области.
Как доложил на заседании правительства области губернатору министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин, в текущем году дорожный фонд составил 16,3 миллиарда рублей.
Основные направления - это ремонт региональной дорожной сети, субсидия муниципальным образованиям на дорожную деятельность внутри муниципалитетов, строительство нового Зейского моста и завершение реконструкции участка трассы Благовещенск - Свободный.
Министр уточнил, что инертные материалы на участки с предстоящими ремонтными работами завезли еще зимой (когда дороги менее подвержены разрушению грузовым транспортом). К концу года запланировано отремонтировать 120 километров региональных дорог в 14 муниципалитетах, почти по всем объектам работы были завершены в июне и июле, четыре объекта на завершающей стадии, заверил он.
По его словам, формируется программа по ремонту региональных дорог на 2023 год с завозом инертных материалов в зимний период - это порядка 15 объектов протяженностью 106 километров.
Министр транспорта рассказал, что продолжается начатая в прошлом году программа по ремонту региональных дорог, проходящих через населенные пункты. В этом году ремонт идет на шести объектах общей протяженностью 14 километров, работы в завершающей стадии.
Так, ремонт проходил в Бурейском районе на участке дороги, проходящий через поселок городского типа Бурея, в Октябрьском районе в селе Покровка, в Тамбовском районе в селе Косицино, в Свободненском районе в селе Сычевка, в Мазановском районе в селе Новокиевский Увал, в Серышевском районе через села Бочкаревка и Томское.
"На всех участках проводится комплекс - это водоотведение, разметка из пластика, автобусные остановки, пешеходные переходы и освещение. Ремонт двух объектов со сроком ввода в 2023 году выполняется опережающими темпами - это Новокиевский Увал и участок дороги Бочкаревка - Томское. Планируем в Бочкаревке - Томском все работы завершить в текущем году, в Новокиевском Увале по центру села уложить два километра асфальта, в следующем году еще один километр и полностью завершить работы. По Увалу проведен большой объем работ по замене земполотна, ему нужно устояться, поэтому один километр асфальта будет уложен в следующем году", - добавил Зеленин.
По данным правительства Амурской области, в дорожном ведомстве подготовлена программа по ремонту региональных дорог, проходящих через населенные пункты, до 2025 года. Она сформирована с учетом предложений глав муниципалитетов, на 2023 год в нее вошло 12 объектов общей протяженностью 25 километров.
"Дорожно-ремонтную кампанию 2022 года планируем завершить к декабрю. К концу года по всем программам и направлениям восстановим и отремонтируем 375 километров региональных дорог и 47 километров местной сети. Введем в эксплуатацию реконструированный участок дороги Благовещенск - Свободный с первым в области на региональной сети автоматическим весогабаритным комплексом", - резюмировал Зеленин.
В перспективе на период 2023 - 2025 региональный минтранс подготовил план ремонта 110 километров дорог опорной сети, при доведении финансирования в план будут включены дополнительные объекты.