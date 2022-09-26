https://ria.ru/20220926/priamure-1819433495.html

Глава Приамурья призвал дорожников использовать холодную регенерацию

Глава Приамурья призвал дорожников использовать холодную регенерацию - РИА Новости, 26.09.2022

Глава Приамурья призвал дорожников использовать холодную регенерацию

Чаще использовать технологию холодной регенерации при ремонте дорог из-за экологичности, экономичности и долговечности метода призвал дорожников губернатор... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:53

2022-09-26T09:53

2022-09-26T09:53

амурская область

амурская область

благовещенск

общество

жкх

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен - РИА Новости. Чаще использовать технологию холодной регенерации при ремонте дорог из-за экологичности, экономичности и долговечности метода призвал дорожников губернатор Амурской области Василий Орлов."На дорогах нужно чаще использовать технологию холодной регенерации, которая позволяет использовать старый асфальт в качестве компонента нового. Его дорожники уже применяли на улице Театральной в Благовещенске и при ремонте трассы Благовещенск - Гомелевка. У этого метода есть ряд преимуществ - это экологичность, экономичность, долговечность и минимальные сроки ремонта. Также минтрансу нужно привлекать дополнительное федеральное финансирование на ремонт амурских дорог", - приводит слова Орлова пресс-служба правительства области.Как доложил на заседании правительства области губернатору министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин, в текущем году дорожный фонд составил 16,3 миллиарда рублей.Основные направления - это ремонт региональной дорожной сети, субсидия муниципальным образованиям на дорожную деятельность внутри муниципалитетов, строительство нового Зейского моста и завершение реконструкции участка трассы Благовещенск - Свободный.Министр уточнил, что инертные материалы на участки с предстоящими ремонтными работами завезли еще зимой (когда дороги менее подвержены разрушению грузовым транспортом). К концу года запланировано отремонтировать 120 километров региональных дорог в 14 муниципалитетах, почти по всем объектам работы были завершены в июне и июле, четыре объекта на завершающей стадии, заверил он.По его словам, формируется программа по ремонту региональных дорог на 2023 год с завозом инертных материалов в зимний период - это порядка 15 объектов протяженностью 106 километров.Министр транспорта рассказал, что продолжается начатая в прошлом году программа по ремонту региональных дорог, проходящих через населенные пункты. В этом году ремонт идет на шести объектах общей протяженностью 14 километров, работы в завершающей стадии.Так, ремонт проходил в Бурейском районе на участке дороги, проходящий через поселок городского типа Бурея, в Октябрьском районе в селе Покровка, в Тамбовском районе в селе Косицино, в Свободненском районе в селе Сычевка, в Мазановском районе в селе Новокиевский Увал, в Серышевском районе через села Бочкаревка и Томское."На всех участках проводится комплекс - это водоотведение, разметка из пластика, автобусные остановки, пешеходные переходы и освещение. Ремонт двух объектов со сроком ввода в 2023 году выполняется опережающими темпами - это Новокиевский Увал и участок дороги Бочкаревка - Томское. Планируем в Бочкаревке - Томском все работы завершить в текущем году, в Новокиевском Увале по центру села уложить два километра асфальта, в следующем году еще один километр и полностью завершить работы. По Увалу проведен большой объем работ по замене земполотна, ему нужно устояться, поэтому один километр асфальта будет уложен в следующем году", - добавил Зеленин.По данным правительства Амурской области, в дорожном ведомстве подготовлена программа по ремонту региональных дорог, проходящих через населенные пункты, до 2025 года. Она сформирована с учетом предложений глав муниципалитетов, на 2023 год в нее вошло 12 объектов общей протяженностью 25 километров."Дорожно-ремонтную кампанию 2022 года планируем завершить к декабрю. К концу года по всем программам и направлениям восстановим и отремонтируем 375 километров региональных дорог и 47 километров местной сети. Введем в эксплуатацию реконструированный участок дороги Благовещенск - Свободный с первым в области на региональной сети автоматическим весогабаритным комплексом", - резюмировал Зеленин.В перспективе на период 2023 - 2025 региональный минтранс подготовил план ремонта 110 километров дорог опорной сети, при доведении финансирования в план будут включены дополнительные объекты.

https://realty.ria.ru/20220817/dorogi-1810144203.html

https://ria.ru/20220912/rzhd-1816220151.html

https://ria.ru/20220627/krasnodon-1798552178.html

амурская область

благовещенск

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Екатерина Зайцева

амурская область, благовещенск, общество, жкх, василий орлов (губернатор)