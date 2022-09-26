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Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2022
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Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле
Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2022
Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:18
2022-09-26T13:21
дмитрий песков
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Трагические новости из Ижевска. Совершено нападение на школу, лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", - сказал Песков журналистам.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
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дмитрий песков, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Дмитрий Песков, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
13:18 26.09.2022 (обновлено: 13:21 26.09.2022)
 
Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле

Песков: преступник, напавший на ижевскую школу, состоял в неофашистской группировке

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкСотрудник полиции у школы №88 Ижевска
Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Трагические новости из Ижевска. Совершено нападение на школу, лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", - сказал Песков журналистам.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 13:06
Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник
 
Дмитрий ПесковИжевскСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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