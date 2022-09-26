https://ria.ru/20220926/prestupnik-1819503187.html
Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле
Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2022
Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:18
2022-09-26T13:18
2022-09-26T13:21
дмитрий песков
ижевск
стрельба в школе в ижевске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819475571_0:148:3378:2048_1920x0_80_0_0_28815d1b2397045083ec682f96868cfd.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Трагические новости из Ижевска. Совершено нападение на школу, лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", - сказал Песков журналистам.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819499321.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819475571_642:0:3373:2048_1920x0_80_0_0_673b0042fb26b92a4201b84842250a0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Дмитрий Песков, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
13:18 26.09.2022 (обновлено: 13:21 26.09.2022)
Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле
Песков: преступник, напавший на ижевскую школу, состоял в неофашистской группировке