https://ria.ru/20220926/prestupnik-1819503187.html

Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле

Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2022

Напавший на ижевскую школу состоял в неофашистской группе, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:18

2022-09-26T13:18

2022-09-26T13:21

дмитрий песков

ижевск

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в ижевской школе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Трагические новости из Ижевска. Совершено нападение на школу, лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", - сказал Песков журналистам.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819499321.html

ижевск

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, ижевск, стрельба в школе в ижевске