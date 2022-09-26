https://ria.ru/20220926/potolok-1819566359.html

СМИ: две страны ЕС выступили против потолка цен на российскую нефть

СМИ: две страны ЕС выступили против потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 26.09.2022

СМИ: две страны ЕС выступили против потолка цен на российскую нефть

Кипр и Венгрия выступили против установления предельной цены на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:04

2022-09-26T16:04

2022-09-26T16:49

экономика

цены на нефть

кипр

венгрия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кипр и Венгрия выступили против установления предельной цены на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как отмечает агентство, заключение соглашения скорее всего будет отложено, пока не будет согласован более широкий пакет санкций.По данным источников агентства, Кипр и Венгрия являются одними из тех стран, которые высказались против предложения о введении ограничения на цены на нефть, а такие вопросы в ЕС требуют единогласия.Ранее агентство сообщало, что государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть после объявления в России частичной мобилизации. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220911/gaz-1815975780.html

кипр

венгрия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, кипр, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии