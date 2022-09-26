16:04 26.09.2022 (обновлено: 16:49 26.09.2022)
СМИ: две страны ЕС выступили против потолка цен на российскую нефть
Bloomberg: Кипр и Венгрия выступили против потолка цен на российскую нефть
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кипр и Венгрия выступили против установления предельной цены на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, заключение соглашения скорее всего будет отложено, пока не будет согласован более широкий пакет санкций.
По данным источников агентства, Кипр и Венгрия являются одними из тех стран, которые высказались против предложения о введении ограничения на цены на нефть, а такие вопросы в ЕС требуют единогласия.
Ранее агентство сообщало, что государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть после объявления в России частичной мобилизации. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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