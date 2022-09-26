https://ria.ru/20220926/potok-1819583976.html

Минэкономики ФРГ отреагировало на падение давления в "Северном потоке — 2"

Минэкономики ФРГ отреагировало на падение давления в "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 26.09.2022

Минэкономики ФРГ отреагировало на падение давления в "Северном потоке — 2"

Пока нет ясности относительно причин резкого падения давления в газопроводе "Северный поток — 2", сообщил представитель Минэкономики ФРГ. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:48

2022-09-26T16:48

2022-09-26T16:48

в мире

германия

дания

северный поток — 2

природный газ

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Пока нет ясности относительно причин резкого падения давления в газопроводе "Северный поток — 2", сообщил представитель Минэкономики ФРГ.При этом Морское управление Дании в понедельник распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". "Северный поток — 2" проходит юго-восточнее острова."Сегодня оператор сети Gascade сообщил нам о резком падении давления в газопроводе "Северный поток — 2". В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими органами власти, чтобы прояснить ситуацию. У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств", - говорится в сообщении Минэкономики.Также пока уточняется, произошел ли инцидент в территориальных водах Германии.По данным министерства, сейчас ведется обмен информацией между Минэкономики ФРГ, сетевой компанией, Федеральным сетевым агентством Германии, Федеральной полицией и властями Штральзунда, а также компетентными министерствами федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Кроме того, в качестве меры предосторожности были проинформированы власти Дании.

https://ria.ru/20220926/gaz-1819494041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, дания, северный поток — 2, природный газ