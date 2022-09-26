Минэкономики ФРГ отреагировало на падение давления в "Северном потоке — 2"
Минэкономики ФРГ: причины падения давления в газопроводе "Северный поток — 2" пока не ясны
© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Пока нет ясности относительно причин резкого падения давления в газопроводе "Северный поток — 2", сообщил представитель Минэкономики ФРГ.
При этом Морское управление Дании в понедельник распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". "Северный поток — 2" проходит юго-восточнее острова.
"Сегодня оператор сети Gascade сообщил нам о резком падении давления в газопроводе "Северный поток — 2". В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими органами власти, чтобы прояснить ситуацию. У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств", - говорится в сообщении Минэкономики.
Также пока уточняется, произошел ли инцидент в территориальных водах Германии.
По данным министерства, сейчас ведется обмен информацией между Минэкономики ФРГ, сетевой компанией, Федеральным сетевым агентством Германии, Федеральной полицией и властями Штральзунда, а также компетентными министерствами федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Кроме того, в качестве меры предосторожности были проинформированы власти Дании.