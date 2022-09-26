Рейтинг@Mail.ru
Минэкономики ФРГ отреагировало на падение давления в "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/potok-1819583976.html
Минэкономики ФРГ отреагировало на падение давления в "Северном потоке — 2"
Минэкономики ФРГ отреагировало на падение давления в "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 26.09.2022
Минэкономики ФРГ отреагировало на падение давления в "Северном потоке — 2"
Пока нет ясности относительно причин резкого падения давления в газопроводе "Северный поток — 2", сообщил представитель Минэкономики ФРГ. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:48
2022-09-26T16:48
в мире
германия
дания
северный поток — 2
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797128267_0:101:3173:1886_1920x0_80_0_0_a38c970941134041c2e829b8d4f7b9ba.jpg
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Пока нет ясности относительно причин резкого падения давления в газопроводе "Северный поток — 2", сообщил представитель Минэкономики ФРГ.При этом Морское управление Дании в понедельник распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". "Северный поток — 2" проходит юго-восточнее острова."Сегодня оператор сети Gascade сообщил нам о резком падении давления в газопроводе "Северный поток — 2". В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими органами власти, чтобы прояснить ситуацию. У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств", - говорится в сообщении Минэкономики.Также пока уточняется, произошел ли инцидент в территориальных водах Германии.По данным министерства, сейчас ведется обмен информацией между Минэкономики ФРГ, сетевой компанией, Федеральным сетевым агентством Германии, Федеральной полицией и властями Штральзунда, а также компетентными министерствами федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Кроме того, в качестве меры предосторожности были проинформированы власти Дании.
https://ria.ru/20220926/gaz-1819494041.html
https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797128267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e5695f57d7457095523995b30c4c2d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, дания, северный поток — 2, природный газ
В мире, Германия, Дания, Северный поток — 2, Природный газ
16:48 26.09.2022
 
Минэкономики ФРГ отреагировало на падение давления в "Северном потоке — 2"

Минэкономики ФРГ: причины падения давления в газопроводе "Северный поток — 2" пока не ясны

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Пока нет ясности относительно причин резкого падения давления в газопроводе "Северный поток — 2", сообщил представитель Минэкономики ФРГ.
При этом Морское управление Дании в понедельник распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". "Северный поток — 2" проходит юго-восточнее острова.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 12:46
Цены на газ в Европе упали ниже 1700 долларов за тысячу кубометров
"Сегодня оператор сети Gascade сообщил нам о резком падении давления в газопроводе "Северный поток — 2". В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими органами власти, чтобы прояснить ситуацию. У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств", - говорится в сообщении Минэкономики.
Также пока уточняется, произошел ли инцидент в территориальных водах Германии.
По данным министерства, сейчас ведется обмен информацией между Минэкономики ФРГ, сетевой компанией, Федеральным сетевым агентством Германии, Федеральной полицией и властями Штральзунда, а также компетентными министерствами федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Кроме того, в качестве меры предосторожности были проинформированы власти Дании.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 12:51
Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии
 
В миреГерманияДанияСеверный поток — 2Природный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала