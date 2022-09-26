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В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 26.09.2022
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В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине
В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 26.09.2022
В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине
Пакет помощи Украине в размере около 12 миллиардов долларов предварительно согласован на переговорах в конгрессе США, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:41
2022-09-26T19:53
в мире
украина
конгресс сша
сша
джо байден
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пакет помощи Украине в размере около 12 миллиардов долларов предварительно согласован на переговорах в конгрессе США, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Новый пакет помощи Украине станет частью законопроекта о расходах, который конгресс должен принять до полуночи пятницы.В августе президент США Джо Байден попросил конгресс предоставить Украине 11,7 миллиарда долларов в качестве нового транша чрезвычайной военной и экономической помощи.
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в мире, украина, конгресс сша, сша, джо байден
В мире, Украина, Конгресс США, США, Джо Байден
19:41 26.09.2022 (обновлено: 19:53 26.09.2022)
 
В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине

В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пакет помощи Украине в размере около 12 миллиардов долларов предварительно согласован на переговорах в конгрессе США, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Новый пакет помощи Украине станет частью законопроекта о расходах, который конгресс должен принять до полуночи пятницы.
В августе президент США Джо Байден попросил конгресс предоставить Украине 11,7 миллиарда долларов в качестве нового транша чрезвычайной военной и экономической помощи.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 18:58
Путин предоставил Сноудену российское гражданство
 
В миреУкраинаКонгресс СШАСШАДжо Байден
 
 
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