https://ria.ru/20220926/pomosch-1819636992.html
В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине
В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 26.09.2022
В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине
Пакет помощи Украине в размере около 12 миллиардов долларов предварительно согласован на переговорах в конгрессе США, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:41
2022-09-26T19:41
2022-09-26T19:53
в мире
украина
конгресс сша
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пакет помощи Украине в размере около 12 миллиардов долларов предварительно согласован на переговорах в конгрессе США, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Новый пакет помощи Украине станет частью законопроекта о расходах, который конгресс должен принять до полуночи пятницы.В августе президент США Джо Байден попросил конгресс предоставить Украине 11,7 миллиарда долларов в качестве нового транша чрезвычайной военной и экономической помощи.
https://ria.ru/20220926/snouden-1819626365.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_86025416e5e89699749a68d06ddce5a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, конгресс сша, сша, джо байден
В мире, Украина, Конгресс США, США, Джо Байден
19:41 26.09.2022 (обновлено: 19:53 26.09.2022)
В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине
В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине