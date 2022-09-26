https://ria.ru/20220926/pomosch-1819636992.html

В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине

В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 26.09.2022

В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине

Пакет помощи Украине в размере около 12 миллиардов долларов предварительно согласован на переговорах в конгрессе США, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:41

2022-09-26T19:41

2022-09-26T19:53

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пакет помощи Украине в размере около 12 миллиардов долларов предварительно согласован на переговорах в конгрессе США, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Новый пакет помощи Украине станет частью законопроекта о расходах, который конгресс должен принять до полуночи пятницы.В августе президент США Джо Байден попросил конгресс предоставить Украине 11,7 миллиарда долларов в качестве нового транша чрезвычайной военной и экономической помощи.

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